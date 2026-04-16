VK продает «Точку» холдингу «Интеррос»

Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина сообщил о приобретении 25% акций АО «Точка» у технологической компании VK (MOEX: VKCO). «В дальнейшем этот пакет акций “Интеррос” планирует передать “Т-Технологиям” по закрытой подписке»,— говорится в сообщении холдинга. В компании VK уточнили, что продали 25% доли в АО «Точка» по цене не менее 21,2 млрд руб. «в соответствии со стратегией управления инвестиционным портфелем, предполагающей рост стоимости инвестиций и отдачу на вложенный капитал». Там отметили, что в четвертом квартале 2023 года VK приобрела 25% акций АО «Точка» за 11,6 млрд руб. и с момента приобретения актива, компания получила доход в виде дивидендов в размере 4,3 млрд руб.

В начале февраля «Т-Технологии» заявляли о планах консолидировать АО «Точка», которому принадлежит Точка-банк. Однако на тот момент планов по продаже своей доли в «Точке» у VK не было. Теперь, судя по всему, была достигнута договоренность с крупнейшим акционером «Т-Технологий».

Завершение консолидации «Точки» ожидается в конце 2026 года. «До этого должен быть проведен ряд корпоративных процедур», в том числе определены параметры допэмиссии акций по закрытой подписке, отметили в компании «Т-Технологии».

