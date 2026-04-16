Все звезды собрали террористы

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд утвердил постановление о заключении под стражу в отношении бывшего инструктора по парашютно-десантной подготовке Галины Умяровой. 60-летнюю женщину обвиняют в финансировании организации «Легион “Свобода России”» (ЛСР; признана террористической и запрещена в РФ). По версии СКР, пенсионерка оставила под постом организации в Telegram 100 платных реакций в виде звезд, стоимость которых составила примерно 230 руб.

15 апреля Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Максима Сикача на постановление Домодедовского городского суда и оставил Галину Умярову в СИЗО до 31 мая. Разбирательство прошло в открытом режиме. СКР обвиняет ее в финансировании террористической деятельности.

По версии следствия, в 2025 году пенсионерка Галина Умярова оставила 100 платных реакций (Telegram stars) под постом запрещенной в России террористической организации ЛСР в Telegram-канале, тем самым оказав ей материальную поддержку на сумму примерно 230 руб.

По данным “Ъ”, в посте запрещенная организация сообщала читателям, что в последнее время в России якобы создали фейковые каналы ЛСР, призвав своих читателей соблюдать осторожность и пользоваться только ее официальным ресурсом.

Telegram stars (звезды) — это внутренняя валюта мессенджера. Она используется для оплаты подарков, услуг, контента. Также звезды можно оставлять под постами в каналах в виде реакции, в дальнейшем автор может конвертировать их в криптовалюту или фиат.

Галину Умярову задержали в конце марта. 2 апреля ей было предъявлено обвинение. Адвокат Сикач рассказал, что его подзащитная вышла на пенсию в 34 года, а до этого являлась инструктором по парашютно-десантной подготовке в ДОСААФ, самостоятельно совершив порядка 1,2 тыс. прыжков. После завершения карьеры она посвятила свою жизнь семье. 84-летняя мать фигурантки сейчас состоит на учете в ПНД, ее 94-летняя свекровь обездвижена и нуждается в постоянном уходе, у нее на попечении находится дочь-инвалид, а муж страдает онкологическим заболеванием.

По версии защиты, Telegram-аккаунт госпожи Умяровой дважды взламывали — в 2025 году, когда и были совершенны инкриминируемые ей деяния, и в феврале 2026 года. Сама пенсионерка не помнит, чтобы она приобретала интернет-валюту и тем более пересылала ее террористической организации.

Адвокат Галины Умяровой Максим Сикач заявил “Ъ”, что намерен обратиться к Telegram с адвокатским запросом, чтобы подтвердить факт взлома.

Обжалуя решение об аресте фигурантки, адвокат указывал, что следствие не подтвердило наличие ни одного из предусмотренных законом рисков для избрания столь строгой меры пресечения. Уничтожить доказательства и продолжить заниматься преступной деятельностью фигурантка не может, поскольку все средства связи у нее изъяли; оказать давление на свидетелей нельзя, потому что их нет в деле, а скрыться в отсутствие также изъятого общегражданского паспорта (заграничного не было) практически невозможно. Рассматривать же возможность избрания более мягкой меры — домашнего ареста, на что было получено согласие собственника жилья, суд почему-то не стал.

Ефим Брянцев