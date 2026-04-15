Гуцан призвал запретить госслужбу для уличенных в коррупции

Генпрокурор России Александр Гуцан призвал запретить гражданам, которых уличили в коррупционных преступлениях, поступать на госслужбу. По его словам, в 2025 году число отстраненных от должностей по требованию прокуроров выросло на треть и достигло почти 1 тыс.

«По искам прокуроров суд изменил формулировки увольнения на утрату доверия для 300 должностных лиц,— сказал Александр Гуцан (цитата по РБК). — Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров «черной меткой», исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет. Считаю, этот пробел нужно устранить».

Более трети из 43 тыс. коррупционных преступлений, выявленных в 2025 году, были совершены в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп, сообщил генпрокурор. В сфере противодействия коррупции пресекли почти 150 тыс. нарушений, к ответственности привлекли 70 тыс. человек, возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел, рассказал он.