VPN-сервисам помахали хостом

Как стало известно “Ъ”, ко второму чтению поправок по совершенствованию «Антифрод 2.0» предложены новые меры по борьбе с использованием VPN-сервисов. В частности, запрет провайдерам хостинга предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, обеспечивающих доступ к заблокированной в России информации.

Поправки ко второму чтению второго пакета антимошеннических изменений в законодательство («Антифрод 2.0») запрещают провайдерам хостинга предоставлять свои вычислительные мощности владельцам сайтов и информационных систем, которые обеспечивают доступ к информации, заблокированной на территории РФ. Таким образом, провайдеров предлагается ограничить в предоставлении доступа для владельцев VPN. Это следует из последней редакции законопроекта, с которой ознакомился “Ъ”. Про санкции за несоблюдение требований в документе не говорится.

На запрос “Ъ” в пресс-службе Минцифры ответили, что «на данный момент поправки ко второму чтению согласовываются с заинтересованными ведомствами и организациями», а финальной версии документа еще нет.

Для хостеров это потенциальное нововведение означает переход из статуса «технического посредника» в статус «контролера», объясняют в хостинг-провайдере RUVDS. Если раньше хостер мог игнорировать то, что происходит «внутри» сервера, до получения жалобы, то теперь он обязан не допускать саму возможность предоставления мощностей нарушителям. «На практике это будет означать ужесточение оферты, более плотное взаимодействие компаний с Роскомнадзором»,— считает гендиректор провайдера Никита Цаплин.

В декабре 2023 года Роскомнадзор начал формировать реестр хостинг-провайдеров. С 1 февраля 2024 года провайдерам хостинга вне реестра запрещено оказывать услуги на территории России. На текущий момент в реестре зарегистрировано 566 организаций. Сейчас власти стремятся к сокращению числа пользователей VPN-сервисов. Как писал “Ъ” ранее, цифровые платформы, которые будут доступны пользователям при включенном VPN, могут быть исключены из белых списков сайтов и лишены IT-аккредитации и т. д. (см. “Ъ” от 31 марта).

Провайдер будет обязан проверить, состоит ли клиент в черном списке и исполняет ли его владелец предписания Роскомнадзора, говорит председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров. Если клиент игнорирует закон, провайдер должен будет отказать ему в услугах: «Речь идет не просто о запрете серверов, а о конкретной процедуре для провайдеров хостинга». При этом господин Бедеров добавляет, что многие компании пока не имеют устоявшихся практик и технологий для эффективного выявления и блокирования таких клиентов, а процесс перехода на новую модель работы сопряжен со сложностями и издержками, готовность провайдеров на данный момент представляется низкой. «Положительным моментом может стать очистка рынка от недобросовестных игроков»,— добавил он.

400 VPN-сервисов ограничил Роскомнадзор к середине января 2026 года, по данным службы

Все дополнительные затраты на соблюдение таких требований лягут на плечи клиентов, считает Никита Цаплин. Индустрия уже несколько лет находится под повышенным регуляторным и фискальным давлением. Рост цен на оперативную память и накопители, повышение НДС, внедрение СОРМ уже привели к повышению стоимости услуг на более чем 30%, отметил он. А интеграция с базами Роскомнадзора и необходимость отказа в обслуживании для части клиентов приведут к гарантированному повышению цен для остальных.

При этом некоторые участники рынка призывают не спешить с выводами. «Пока рано судить о том, как именно будет работать регуляторика и насколько к ней готовы провайдеры, поскольку обсуждаемая норма находится в стадии концептуальной проработки»,— говорит представитель группы «Рунити» (объединяет «Руцентр», Рег.ру, Рег.облако и другие IT-компании). По его словам, регулятору и отрасли только предстоят публичные обсуждения и согласование технических критериев, после чего станет понятно, какими окажутся требования для провайдеров и насколько критичным будет их влияние на рынок. В «Ростелекоме» отказались от комментариев, в Cloud.ru не ответили по существу.

Филипп Крупанин