Со стройки в карьер

В компании, разрабатывающей одно из крупнейших в мире месторождений марганца — Больше-Токмакское в Запорожской области, появился новый совладелец. Более 16% получил бывший партнер основателей девелоперских компаний «Колди» и Stone. Запасов месторождения хватит на 100 лет, и спрос на марганец будет расти, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Флагман» Михаила Жабина стало совладельцем компании «Реале Инженеринг Инвест», которая занимается разработкой Больше-Токмакского месторождения марганца в Запорожской области, следует из ЕГРЮЛ. «Флагману» с 9 апреля принадлежит 16,74% компании.

Михаил Жабин ранее участвовал в проектах на рынке недвижимости. В том числе совместно с основателем девелопера «Колди» Дмитрием Крючковым он в 2016–2018 годах владел долями в ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс"», недействующих сегодня компаниях «Реновация» и «Орион». Также господину Жабину принадлежало недействующее ООО «Колди Рент». В 2017 году он был совладельцем компании «Депосам» (сегодня — «УК Стоун») с одним из основателей девелопера Stone Артемом Санфировым.

Дмитрий Крючков передал “Ъ”, что около десяти лет назад в компании взаимодействовали с Михаилом Жабиным в рамках отдельных бизнес-процессов, не связанных с текущей деятельностью. В Stone комментарий не предоставили. Связаться с Михаилом Жабиным не удалось.

ООО «Реале Инженеринг Инвест» в феврале 2026 года получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых. По данным Росприроднадзора, компании принадлежат объекты на Больше-Токмакском месторождении. В апреле Ростехнадзор сообщал, что «Реале Инженеринг Инвест» проводит геологоразведку. Согласно ЕГРЮЛ, 41% компании принадлежит Елене Шишкиной, 10% — Сергею Кузнецову, 7,24% — Максиму Исаенко. В 2025 году 25,1% в проекте получила структура «Ростеха» (см. “Ъ” от 11 сентября 2025 года). В «Реале Инженеринг Инвест» и «Ростехе» на вопросы “Ъ” не ответили.

Больше-Токмакское — крупнейшее месторождение марганца в РФ с запасами 1,7 млрд тонн, сообщало Минприроды.

Среди крупных числятся Усинское в Кемеровской области и Порожинское в Красноярском крае с балансовыми запасами 127,7 млн и 29,46 млн тонн. Промышленная добыча марганца в России идет на одном месторождении — Ниязгуловское 1 в Башкирии. Более 90% этого металла импортируется. В основном марганец используется в металлургии для улучшения свойств стали.

В ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» (до 2022 года — ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы») указывали, что Больше-Токмакское месторождение способно обеспечить до 1,7 млн тонн марганца в год при потребности РФ в 1,3 млн тонн. Промышленное освоение участка уже началось, для проекта выделена площадка КРТ площадью 9,5 тыс. га, планируется строительство ГОКа, где будет занято 3 тыс. человек, сообщал институт.

Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли говорит, что Больше-Токмакское входит как минимум в топ-5 мировых месторождений марганца.

«Содержание в руде очень высокое (возможно, более 25%), в отличие от месторождений на Урале. Запасов хватит на 100 лет разработки, цена на мировом рынке растет, и, скорее всего, тренд сохранится, так как металл необходим среди прочего для производства батарей»,— рассказывает он.

Но, по словам источника “Ъ”, проект также потребует расчистки и осушения старых выработок, что кратно увеличивает затраты. Общий объем инвестиций может достигать 100 млрд руб., подсчитал он. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что есть возможность получения льготного финансирования с участием «Ростеха», а также при условии гарантированного спроса со стороны отечественных ферросплавных заводов. Но, по его словам, пока перспективы проекта выглядят неопределенными из-за кризиса в российской и мировой металлургии, а также из-за постоянных обстрелов в регионе.

Источник “Ъ” в отрасли считает, что получение актива с правами пользования — вложение на будущее, скорее всего, с прицелом на привлечение крупных китайских инвесторов, которые ранее уже интересовались объектом. Олег Абелев из «Риком-Траста» добавляет, что для московского девелопера, который привык работать с большими бюджетами, недвижимость стала менее ликвидным активом, при этом опыт работы с московскими структурами позволяет решить вопросы логистики и безопасности достаточно быстро.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова, Александра Мерцалова