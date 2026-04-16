Торговля уступает развлекательности

Посещаемость средних и крупных торговых центров (ТЦ) в России в первом квартале сократилась на 2% год к году. По сравнению с 2019 годом падение достигло 25%. Трафик снижается из-за растущей популярности онлайн-покупок и перехода потребителей к сберегательной модели поведения. Из-за массового закрытия магазинов одежды и обуви в торговых центрах увеличивается присутствие только развлекательных форматов.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Среднедневная аудитория средних и крупных торговых центров (от 20 тыс. кв. м) в январе—марте 2026 года в Москве и России в целом сократилась на 2% год к году, подсчитали в Focus Technologies. По сравнению с первым кварталом базового 2019 года (период до масштабных потрясений рынка торговой недвижимости, в том числе до начала пандемии) снижение достигло 25%. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева говорит, что в январе—феврале 2026 года обороты ключевых арендаторов торгцентров показали значительное снижение.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева основной причиной текущего спада называет снижение покупательной способности. «Покупатель стал осторожнее, реже совершает спонтанные и эмоциональные покупки»,— считает она.

По данным «Сбер Индекса», в марте 2026 года номинальные расходы граждан на многие ключевые группы непродовольственных товаров показали снижение. Например, траты на одежду, обувь и аксессуары уменьшились на 4,5% год к году, на ювелирные изделия и часы — на 2%, на спортивные товары — на 1,9%. Товары для строительства, ремонта и дачи потеряли сразу 9,8% оборота год к году, мебель и предметы интерьера — 12,1%.

Сокращение посещаемости происходит в условиях роста вакантности. Согласно Focus Technologies, в январе—феврале 2026 года в средних и крупных объектах Москвы пустовали в среднем 16% площадей. Зульфия Шиляева говорит, что в целом на рынке торговой недвижимости Москвы вакантность на конец 2025 года составила 9,7%, увеличившись год к году на 2,4 процентного пункта (п. п.). В 2026 году на рынке ждут роста значения как минимум до 10,5%.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, рост вакантности объясняется активным закрытием магазинов. Заметнее всего свое присутствие на рынке в прошлом году оптимизировали сети одежды и обуви. Например, бренд Zolla за прошлый год закрыл 35 магазинов, O’STIN — 62, Concept Club — 133. Gloria Jeans сообщала о планах остановить работу 150 объектов в текущем году. Бюджетный бренд Modis может скоро вовсе уйти с рынка (см. “Ъ” от 17 марта).

В City & Malls PFM говорят, что в 2025 году рынок покинули 27–29 брендов одежды и обуви, а процесс оптимизации начали компании, управляющие 30 марками.

На политике арендаторов, по мнению компании, сказывается как снижение трафика, так и общее стремление потребителей сократить расходы. Магазины стали внимательнее считать экономику каждой точки, оптимизировать лишние площади и отказываться от слабых локаций, поясняют там. Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский также обращает внимание на снижение присутствия ритейлеров, специализирующихся на продаже электроники. Растущее давление онлайн-розницы здесь наиболее заметно, считает он.

Согласно Focus Technologies, доля fashion-операторов в структуре арендаторов торговых площадей в Москве за год снизилась с 38% до 35%. Увеличить присутствие удалось заведениям общепита, развлекательным зонам и фитнес-центрам. Совокупно они сейчас занимают 17,5% площадей, год к году значение выросло на 3 п. п.

Олег Войцеховский отмечает, что сейчас арендаторы еще примерно 25–35% площадей в торговых центрах вынуждены либо закрываться, либо существенно увеличивать цены из-за изменения налогообложения. Эксперт не исключает, что в перспективе ближайших пяти лет развлекательные пространства будут занимать уже до 60–70% площадей в ТЦ. Вместе с тем эксперт рассчитывает, что рынок избежит существенного роста вакантности за счет постепенной адаптации.

Александра Мерцалова