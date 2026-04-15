Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставка больше, чем Трамп

Россия и Китай ищут выход из мирового кризиса

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Пекин с двухдневным визитом, ставшим первым российско-китайским контактом высокого уровня в 2026 году. Многочисленные кризисы и конфликты и растущая хаотизация международных отношений в период правления президента Трампа требуют активизации отношений Москвы и Пекина, которые Сергей Лавров назвал «стабилизатором в мировых делах». Взаимодействие России и Китая укрепляет позиции каждой из сторон в непростом диалоге с США, чреватом как новыми рисками, так и новыми возможностями.

Предыдущая фотография
Оценка отношений между Россией и Китаем, которую дали в ходе своей встречи глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин, практически совпала: стратегическое взаимодействие двух стран должно укрепляться ради отстаивания их национальных интересов

Фото: Пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин

Следующая фотография
1 / 2

Программа официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пекин, проходившего 14–15 апреля, включала переговоры с его китайским коллегой Ван И, по итогам которых стороны подписали план межмидовских консультаций на 2026 год, и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Визит Сергея Лаврова в Пекин приобрел особое значение, учитывая, что 2026 год станет для России и Китая годом сразу двух юбилеев — 30-летия установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Активизацию двусторонних контактов диктует и необходимость подготовки к визиту в Пекин президента Путина, который, как сообщил Сергей Лавров, должен состояться в первой половине этого года

«Китай и Россия будут следовать тенденциям времени, в полной мере реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и решительно продвигать российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень»,— заверил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Свою оценку российско-китайских отношений и их роли в мировой политике дал после встречи с Сергеем Лавровым и сам председатель КНР Си Цзиньпин. «Китай и Россия должны путем еще более тесного и сильного стратегического взаимодействия твердо отстаивать законные интересы двух стран, защищать единство государств Глобального Юга»,— заявил китайский лидер.

«Россия и Китай должны сохранять стратегическую решимость, доверять и поддерживать друг друга, развиваясь и решая свои собственные задачи»,— отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Российская сторона в своих комментариях делает акцент на том, что в условиях кризисов, конфликтов и хаотизации международных отношений, происходящих в период правления президента Трампа, на Россию и Китай ложится дополнительная ответственность за сохранение глобальной стабильности.

«Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах. Эти отношения все больше и больше повышаются в своем значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития»,— заявил Сергей Лавров в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила мысль о том, что добавочной стоимостью двустороннего сотрудничества России и Китая для остального мира становится купирование рисков и нейтрализация последствий тех потрясений, которые переживает мировое сообщество.

Предыдущая фотография
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел КНР Ван И

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И

Следующая фотография
1 / 2

«Две страны, страны-цивилизации, две ядерные державы, два государства — постоянные члены Совета Безопасности ООН, два народа, имеющих колоссальные масштабы и в плане территорий, и в плане населения, и в плане ресурсов, в плане географического, геополитического и геостратегического положения, действительно объединяют свой потенциал, свой ресурс для того, чтобы планета не навернулась»,— заявила Мария Захарова, указав на то, что Москва и Пекин сосредоточены не на дележе регионов, а на стабилизации международной обстановки.

Итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова, которую он дал после завершения визита в Пекин перед отлетом в Москву, переросла в освещение темы российско-китайских отношений и затронула практически все болевые точки мировой политики — от Украины и Ирана до Венесуэлы и Кубы, а также отношения России с недружественными государствами Запада.

Значительная часть вопросов касалась отношений с США после саммита президентов Путина и Трампа в Анкоридже в августе прошлого года, сохраняющих наибольшую недосказанность и содержащих в себе как новые риски, так и новые возможности.

«Санкции, которые ввела предыдущая администрация США, новая администрация сохраняет, укрепляет и расширяет»,— констатировал Сергей Лавров, отметив, что суть этих санкций проявляется в «сохраняющейся дискриминации российских компаний на мировых энергетических рынках», которая началась еще до специальной военной операции на Украине.

По словам главы российского дипломатического ведомства, «принципы свободной конкуренции, презумпции невиновности, неприкосновенности собственности и многое другое сейчас выброшены на свалку» на фоне прямых последствий «агрессивной военной политики и военных действий, к которым прибегают США». «Трамп не раз говорил, что готов забрать иранскую нефть или как минимум договориться о том, чтобы совместно с Ираном управлять иранской нефтью»,— напомнил Сергей Лавров.

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Китай. Главное

Читать далее

По словам Сергея Лаврова, «США хотят переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении». Этим целям отвечает обсуждаемая в Вашингтоне идея создания антироссийского военного блока с участием Украины. Активную роль в реализации этой идеи играет бывший специальный посланник США по Украине Кит Келлог, который после своей отставки в январе этого года снова вышел из тени. «Келлог, будучи не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами, как их называют, идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, даже не только члена, а в качестве его ведущего участника. Зеленский активно эту идею поддерживает»,— предупредил Лавров.

Впрочем, по словам главы МИД РФ, российско-американские отношения не находятся «на точке замерзания». «У нас отношения открытые. Мы регулярно общаемся на самых разных уровнях и всегда готовы к контактам. Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американской стороны. Не обо всех мы говорим, потому что считаем важным не столько размахивать флагом развития отношений с Соединенными Штатами, сколько вопросы решать. А очень часто практические результаты зависят от того, насколько тишина соблюдается»,— отметил глава МИД РФ.

По словам Сергея Лаврова, в США есть компании, которые готовы работать с Россией, «есть и заинтересованность администрации США».

«Но посмотрим, что останется из перспективных взаимовыгодных проектов к тому времени, когда США скажут: ну все, слава богу, мы урегулировали Украину, давайте теперь поговорим о делах. Пока они ведь о делах только говорят в таком, знаете, теоретическом плане. Мало может что остаться к тому времени, когда такой разговор американцы предложат начать уже по-деловому»,— резюмировал Сергей Лавров.

Сергей Строкань

Новости компаний Все