Ставка больше, чем Трамп

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Пекин с двухдневным визитом, ставшим первым российско-китайским контактом высокого уровня в 2026 году. Многочисленные кризисы и конфликты и растущая хаотизация международных отношений в период правления президента Трампа требуют активизации отношений Москвы и Пекина, которые Сергей Лавров назвал «стабилизатором в мировых делах». Взаимодействие России и Китая укрепляет позиции каждой из сторон в непростом диалоге с США, чреватом как новыми рисками, так и новыми возможностями.

Оценка отношений между Россией и Китаем, которую дали в ходе своей встречи глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин, практически совпала: стратегическое взаимодействие двух стран должно укрепляться ради отстаивания их национальных интересов Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Пресс-служба МИД России

Программа официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пекин, проходившего 14–15 апреля, включала переговоры с его китайским коллегой Ван И, по итогам которых стороны подписали план межмидовских консультаций на 2026 год, и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Визит Сергея Лаврова в Пекин приобрел особое значение, учитывая, что 2026 год станет для России и Китая годом сразу двух юбилеев — 30-летия установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Активизацию двусторонних контактов диктует и необходимость подготовки к визиту в Пекин президента Путина, который, как сообщил Сергей Лавров, должен состояться в первой половине этого года

«Китай и Россия будут следовать тенденциям времени, в полной мере реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и решительно продвигать российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень»,— заверил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Свою оценку российско-китайских отношений и их роли в мировой политике дал после встречи с Сергеем Лавровым и сам председатель КНР Си Цзиньпин. «Китай и Россия должны путем еще более тесного и сильного стратегического взаимодействия твердо отстаивать законные интересы двух стран, защищать единство государств Глобального Юга»,— заявил китайский лидер.

«Россия и Китай должны сохранять стратегическую решимость, доверять и поддерживать друг друга, развиваясь и решая свои собственные задачи»,— отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Российская сторона в своих комментариях делает акцент на том, что в условиях кризисов, конфликтов и хаотизации международных отношений, происходящих в период правления президента Трампа, на Россию и Китай ложится дополнительная ответственность за сохранение глобальной стабильности.

«Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах. Эти отношения все больше и больше повышаются в своем значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития»,— заявил Сергей Лавров в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила мысль о том, что добавочной стоимостью двустороннего сотрудничества России и Китая для остального мира становится купирование рисков и нейтрализация последствий тех потрясений, которые переживает мировое сообщество.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел КНР Ван И Фото: Пресс-служба МИД России Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И Фото: Пресс-служба МИД России

«Две страны, страны-цивилизации, две ядерные державы, два государства — постоянные члены Совета Безопасности ООН, два народа, имеющих колоссальные масштабы и в плане территорий, и в плане населения, и в плане ресурсов, в плане географического, геополитического и геостратегического положения, действительно объединяют свой потенциал, свой ресурс для того, чтобы планета не навернулась»,— заявила Мария Захарова, указав на то, что Москва и Пекин сосредоточены не на дележе регионов, а на стабилизации международной обстановки.

Итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова, которую он дал после завершения визита в Пекин перед отлетом в Москву, переросла в освещение темы российско-китайских отношений и затронула практически все болевые точки мировой политики — от Украины и Ирана до Венесуэлы и Кубы, а также отношения России с недружественными государствами Запада.

Значительная часть вопросов касалась отношений с США после саммита президентов Путина и Трампа в Анкоридже в августе прошлого года, сохраняющих наибольшую недосказанность и содержащих в себе как новые риски, так и новые возможности.

«Санкции, которые ввела предыдущая администрация США, новая администрация сохраняет, укрепляет и расширяет»,— констатировал Сергей Лавров, отметив, что суть этих санкций проявляется в «сохраняющейся дискриминации российских компаний на мировых энергетических рынках», которая началась еще до специальной военной операции на Украине.

По словам главы российского дипломатического ведомства, «принципы свободной конкуренции, презумпции невиновности, неприкосновенности собственности и многое другое сейчас выброшены на свалку» на фоне прямых последствий «агрессивной военной политики и военных действий, к которым прибегают США». «Трамп не раз говорил, что готов забрать иранскую нефть или как минимум договориться о том, чтобы совместно с Ираном управлять иранской нефтью»,— напомнил Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, «США хотят переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении». Этим целям отвечает обсуждаемая в Вашингтоне идея создания антироссийского военного блока с участием Украины. Активную роль в реализации этой идеи играет бывший специальный посланник США по Украине Кит Келлог, который после своей отставки в январе этого года снова вышел из тени. «Келлог, будучи не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами, как их называют, идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, даже не только члена, а в качестве его ведущего участника. Зеленский активно эту идею поддерживает»,— предупредил Лавров.

Впрочем, по словам главы МИД РФ, российско-американские отношения не находятся «на точке замерзания». «У нас отношения открытые. Мы регулярно общаемся на самых разных уровнях и всегда готовы к контактам. Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американской стороны. Не обо всех мы говорим, потому что считаем важным не столько размахивать флагом развития отношений с Соединенными Штатами, сколько вопросы решать. А очень часто практические результаты зависят от того, насколько тишина соблюдается»,— отметил глава МИД РФ.

По словам Сергея Лаврова, в США есть компании, которые готовы работать с Россией, «есть и заинтересованность администрации США».

«Но посмотрим, что останется из перспективных взаимовыгодных проектов к тому времени, когда США скажут: ну все, слава богу, мы урегулировали Украину, давайте теперь поговорим о делах. Пока они ведь о делах только говорят в таком, знаете, теоретическом плане. Мало может что остаться к тому времени, когда такой разговор американцы предложат начать уже по-деловому»,— резюмировал Сергей Лавров.

