Шатдаун в США и Валдайский клуб в Сочи

По букве закона

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В него вошли 20 моделей от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

В России утвержден первый национальный ГОСТ для глэмпингов. Документ вступит в силу 1 июня 2026 года.

Подполковник российской армии с 34-летней выслугой Андрей Рева получил три года заключения за мошенничество с компенсацией за ранение в ходе СВО.

Силовики задержали в Москве «теневого» миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве.

Суд в Москве арестовал заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Ему инкриминировали распространение фейков о ВС РФ.

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество владельца бренда «Кириешки».

Суд в Москве заочно приговорил к семи годам лишения свободы писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).

Генпрокуратура подала новый антикоррупционный иск к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову.

В Польше задержан еще один украинец, подозреваемый во взрывах на «Северных потоках».

The Guardian: во Франции задержали танкер, предположительно входящий в российский «теневой флот».

Правительство США приостановило работу из-за того, что Сенат не смог согласовать бюджет на новый финансовый год.

Цитаты недели

«Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок» (президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба).

«Поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал» (глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на критические высказывания по поводу переименования в республике казачьих станиц).

«Единственной миссией восстановленного Министерства войны является война» (глава Пентагона Пит Хегсет на расширенном собрании адмиралов и генералов армии США).

Инициативы недели

РФ планирует национализировать и распродать иностранные активы в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом.

Минтранс РФ анонсировал планы протестировать «в ближайшее время» систему биометрической идентификации при посадке пассажиров на поезда и самолеты.

WSJ: США планируют предоставить Украине данные разведки, которые Киев сможет использовать для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Цифры недели

РФ стала четвертым по объемам поставщиком газа в страны ЕС по итогам первых девяти месяцев 2025 года.

Второй по величине активов среди банков с иностранным участием — Юникредит-банк — поднимает расценки на обслуживание юрлиц в десять раз.

В сентябре объем размещений корпоративных облигаций составил почти 840 млрд руб., что является рекордным показателем для этого месяца.

Число фишинговых ресурсов в доменной зоне .ru выросло почти на 40% после выхода iPhone 17.

До 41 выросло число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности около двух недель.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». Также в РФ вернулись 20 гражданских лиц.

Число желающих перенести мобильный номер от одного оператора к другому выросло на 19% за восемь месяцев 2025 года.

Российский рынок инфлюенс-маркетинга может сократиться на 15% по итогам года на фоне запрета рекламы на части площадок.

Власти Крыма ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки.

Отставки и назначения

На пост врио губернатора Тверской области рассматриваются замминистра и Герой России.

Мэром Курска может стать бывший руководитель исполкома «Единой России» в ДНР Евгений Маслов.

ВТБ покидает зампред правления — руководитель розницы Александр Пахомов, назначенный на эту должность в мае.

Режиссера и экс-худрука МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова назначили художественным руководителем Театра на Малой Ордынке.

Сделки недели

Сбербанк и АО «Коммерсантъ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий.

Букмекерская компания «Фонбет» приобрела строящийся бизнес-центр «Stone Курская» в центре Москвы площадью 15,6 тыс. кв. м. Сделка оценивается в 5–7 млрд руб.

Структура главы IBA, владельца «Рольфа» Умара Кремлева, получила по 50% доли в ООО «Нутришн Фарм» и ООО «Нутришн Актив» — в компаниях, занимающихся производством БАДов.

Структуры, связанные с Транскапиталбанком, могли купить суммарно около 18 тыс. кв. м в недавно достроенной башне iCity в деловом районе «Москва-Сити».