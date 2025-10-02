На пост врио губернатора Тверской области рассматриваются замминистра и Герой России

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев может стать преемником экс-губернатора Тверской области Игоря Рудени, который 29 сентября получил должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. По словам источника “Ъ” в администрации президента, его кандидатура обсуждается как «вероятная». Правда, сам господин Буцаев воспринял эту информацию скептически. «Господи, откуда вы это берете?» — сказал чиновник “Ъ”, отказавшись от других комментариев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Денис Буцаев

Напомним, что у Дениса Буцаева есть кратковременный опыт руководства российским регионом. В 2020 году тогдашний белгородский губернатор Евгений Савченко назначил его своим первым заместителем, а затем сразу ушел в отставку. По должности господин Буцаев стал исполняющим обязанности главы Белгородской области, однако в Кремле с его официальным утверждением спешить не стали. В итоге чиновник провел у руля региона чуть больше двух месяцев, а затем уступил кресло Вячеславу Гладкову, официально назначенному президентом на пост врио губернатора. Сам Денис Буцаев впоследствии вспоминал о том, как «чуть не стал» главой региона, с сожалением. «"Чуть" не бывает»,— говорил он в 2021 году в интервью РБК.

Источники “Ъ” в «Единой России» и региональной власти называют и других обсуждаемых кандидатов на должность нового руководителя Тверской области. По словам одного из собеседников, преемником Игоря Рудени может стать слушатель второго потока президентской кадровой программы «Время героев», участник спецоперации и Герой России Анатолий Сысоев. Он является уроженцем Калинина (советское название Твери), выпускником Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища (1988) и Академии Вооруженных cил РФ (2020). Служил заместителем начальника инженерных войск 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. «Золотую Звезду» подполковник получил за эвакуацию мирных жителей через Днепр. Всего за несколько дней до отставки тверского губернатора, 25 сентября, господин Сысоев был назначен его советником.

Андрей Прах