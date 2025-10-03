«Известия»: число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти возросло до 41

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 41, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. Прокуратура региона сообщала о «нескольких» погибших, администрация Солнцевского района Ленобласти — о 19. ТАСС со ссылкой на источники писал о 38 погибших.

О массовом отравлении некачественным алкоголем стало известно в конце сентября. По данным МВД, источником распространения суррогата стала коммерческая организация в поселке Трубников бор. Прокуратура изъяла более 5 тыс. литров спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Арестованы 14 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аресты на спирту».