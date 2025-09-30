Кавказские миллиарды отмыли в сотовой связи

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратурой подан новый антикоррупционный иск к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову и его партнеру по незаконному бизнесу Даниилу Лысенко — сыну председателя арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. По версии надзора, Лысенко-младший, получая более полумиллиона в месяц, помогал господину Каитову обналичивать и выводить в теневой оборот средства.

Бывший руководитель МРСК Магомед Каитов

Антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову, Даниилу Лысенко и еще одному ответчику — Андрею Жаркову рассмотрит Гагаринский районный суд Москвы. Ранее, 28 июля 2025 года, по аналогичному иску Генпрокуратуры Черемушкинский райсуд столицы взыскал с бывшего руководителя МРСК активы общей стоимостью 14,3 млрд руб. как имущества, полученного незаконным путем.

Судом было установлено, что господин Каитов в период с 2006 по 2011 год использовал свою должность для незаконного обогащения. Так, под предлогом монтажа жителям Ставрополя, Дагестана и Ингушетии приборов учета электроэнергии он получил из федерального бюджета и вывел в свои коммерческие структуры 2,97 млрд руб. Кроме того, он обеспечил заключение МРСК фиктивных договоров с аффилированными ему организациями на приобретение векселей. За посреднические услуги возглавляемая им компания заплатила 1,29 млрд руб.

Всего с 2006 по 2011 год Магомед Каитов, установила Генпрокуратура, обратил в свою пользу 4,26 млрд руб. Полученные деньги он легализовал, приобретя энергетические компании Ставропольского края — «Ставропольэнергосбыт», Ставропольские городские электрические сети, «Горэлектросеть» и Кисловодская сетевая компания. На их основе ответчик сформировал личный холдинг и монополизировал электросетевую систему региона. Его ежегодная выручка составляет 35 млрд руб., валовая прибыль — 20 млрд. Черемушкинский суд обратил акции в доход государства как коррупционно нажитое господином Каитовым имущество.

Между тем в ходе разбирательства было установлено, что в состав холдинга господина Каитова входили еще две компании — краснодарское ООО ПКИ и московское ООО «Русмаркет». Согласно заключению ФАС России, указанные фирмы имеют с холдингом устойчивые финансово-экономические и корпоративные связи. Из уставных документов следует, что первое общество создавалось для разработки программного обеспечения, второе — для развития электросетевой инфраструктуры.

Однако на самом деле, по данным ФНС России, фактически ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» обналичивали прибыль холдинга для дальнейшего использования денег в нелегальных целях. Всего этими компаниями с 2019 по 2024 год под видом строительно-монтажных работ и закупки оборудования в теневой оборот было выведено 337,1 млн руб.

Согласно материалам Росфинмониторинга, конечным бенефициаром организаций является Магомед Каитов. Скрывая себя как собственника, он оформил их на подконтрольных ему лиц. Так, владельцами ООО «Русмаркет» до сентября 2021 года была дочь господина Каитова, а затем его доверенное лицо Андрей Жарков.

В ходе прокурорской проверки обществ также был установлен еще один фигурант коррупционного скандала — Даниил Лысенко. В 2019 году он был назначен начальником юридического отдела в ООО ПКИ. Спустя год господин Каитов повысил его в должности до исполнительного директора и перевел в свою фирму «Русмаркет». А в феврале 2024 года и вовсе оформил на господина Лысенко долю в уставном капитале этого предприятия.

Сотрудники данных обществ рассказали, что господин Лысенко был назначен в ПКИ и «Русмаркет» по указанию Магомеда Каитова. Последний представил его как свое доверенное лицо, курирующее их деятельность.

За это он ежемесячно официально получал 625 тыс. руб., что в пять раз больше заработной платы директоров указанных компаний. Всего с 2019 по 2024 год он заработал 28 млн руб.

Как следует из заключений Росфинмониторинга и ФНС России, одну часть средств энергетических компаний ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» передавали Магомеду Каитову и его родственникам. Другую — господа Лысенко и Жарков направляли на развитие электросетевой инфраструктуры холдинга. Правда, инвестиции, по версии Генпрокуратуры, были не совсем законными. Развитие «достигалось путем захвата муниципальной земли. Всего в Ставропольском крае из публичной собственности незаконно изъят 81 участок, на котором обществом возведены многофункциональные сетевые вышки», отмечается в иске.

Затем телекоммуникационные сооружения сдавались в аренду операторам сотовой связи (МТС, «Билайну», «Теле2», «МегаФону»). Тем самым фирмы энергетического теневика приумножали активы, полученные коррупционным путем, и способствовали увеличению капитализации ООО «Русмаркет», которая на сегодняшний день составляет 516 млн руб.

Таким образом, настаивает Генпрокуратура, господин Каитов через господ Лысенко и Жаркова совершил преобразование коррупционного имущества, что является отмыванием и влечет его изъятие в казну государства.

Отметим, что ранее надзор, установив, что судья Лысенко могла способствовать вынесению решения в пользу сына, добился передачи связанного с этим делом иска в арбитражный суд Ростовской области.

В московском же суде Генпрокуратура требует не только обратить компании ответчика в доход страны, но и взыскать с господ Каитова, Лысенко и Жаркова в общей сложности 337 млн руб. До исполнения судебного решения все их активы подлежат аресту.

Николай Сергеев