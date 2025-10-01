Ставка сыграла

Букмекерская компания «Фонбет», похоже, подыскала здание для своей штаб-квартиры. По данным источников “Ъ”, букмекер выкупил строящийся бизнес-центр «Stone Курская» площадью 15,6 тыс. кв. м оценочно за 5–7 млрд руб. Не исключено, что в дальнейшем букмекер может использовать офисные площади для инвестиционных целей: в условиях растущих ставок такой объект может приносить стабильный арендный доход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой STONE HEDGE Фото: предоставлено пресс-службой STONE HEDGE

О том, что «Фонбет» заключила сделку по покупке строящегося бизнес-центра «Stone Курская» общей площадью 15,6 тыс. кв. м, расположенного в Костомаровском переулке в центре Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Stone, выступающей девелопером проекта, отказались от комментариев. В «Фонбет» не ответили на запрос “Ъ”.

В 2023 году на этот офисный объект претендовал оператор коворкингов Multispace, сообщали «Ведомости». Однако в начале 2025 года в Stone заявили, что здание продано частному инвестору, не раскрыв подробностей.

Заместитель коммерческого директора по вопросам развития Business Club Михаил Иоаннесянц оценивает сделку по покупке «Stone Курская» в 5–7 млрд руб., руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова — в 6,5 млрд руб. В приобретенном здании «Фонбет» может разместить свою штаб-квартиру, объединив разные подразделения, считает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Не исключено, что букмекер выкупил бизнес-центр с инвестиционными целями и будет сдавать часть площадей в аренду, получая стабильный рентный доход, считает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Уже к концу 2025 года арендная ставка в офисных объектах Москвы может увеличиться на 16% год к году, до 31 тыс. руб. за 1 кв. м в год, прогнозирует Екатерина Белова.

Stone занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости в Москве. По данным на июль 2025 года, портфель строящихся проектов девелопера достиг 850 тыс. кв. м, среди них офисные кварталы «Stone Ходынка 2» и «Stone Калужская». Гендиректором и акционером застройщика является Максим Гейзер. Выручка компании по итогам 2024 года выросла на 67% год к году, до 932,5 млн руб., чистая прибыль за этот же период снизилась на 17% год к году, до 101 млн руб., следует из данных СПАРК.

Букмекерская «Фонбет» (ООО «Фонкор») основана в 1994 году шахматистом Анатолием Мачульским. Сейчас ее учредителем является АО «Клир Центр», бенефициаром которого выступает Максим Кузнецов. По данным СПАРК, в 2024 году выручка букмекера выросла на 40% год к году, до 608,8 млрд руб., чистая прибыль за этот же год уменьшилась на 40% год к году, до 37,4 млрд руб.

Букмекерские компании достаточно активны на офисном рынке. По словам Михаила Иоаннесянца, крупные букмекеры обычно рассматривают офисные пространства площадью около 10–20 тыс. кв. м. Однако подыскать такой объем площадей сейчас является непростой задачей — предложение крайне ограниченно, а большинство девелоперов предпочитают реализовывать свои проекты небольшими блоками, говорит Виктор Заглумин.

Доля свободных площадей на столичном офисном рынке сейчас находится на уровне 5,8%, однако в центральных деловых районах города этот показатель может быть ниже, отмечает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Офисный дефицит связан с переносом девелоперами сроков ввода новых проектов: объем нового строительства офисной недвижимости в Москве к концу 2025 года составит 741 тыс. кв. м — это на 23% меньше первоначального прогноза, отмечает Екатерина Белова. На горизонте ближайших двух лет, прогнозирует господин Кусов, сложившаяся ситуация вряд ли изменится.

София Мешкова