Дайвер вынырнул в Польше

История с подрывом газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» развивается все более странным образом. В Польше арестован гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый властями ФРГ в причастности к этой диверсии. Теперь ему грозит экстрадиция в Германию, где его могут посадить в тюрьму на 15 лет. Год назад объявленного немцами в розыск Владимира Журавлева из Польши на Украину на своей машине эвакуировал военный атташе украинского посольства в Варшаве. Зачем мужчина вернулся — непонятно. Его адвокат с “Ъ” общаться отказался. Власти РФ не верят в версию о причастности украинских водолазов к теракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Журавлев

Фото: Соцсети Сергея Лободы Владимир Журавлев

Фото: Соцсети Сергея Лободы

По данным СМИ, во вторник, 30 сентября, в Европе был задержан второй гражданин Украины, якобы принимавший участие в операции по подрыву проложенных по дну Балтийского моря газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». На сей раз арест был осуществлен на территории Польши — в городе Прушкув недалеко от Варшавы.

Задержанного зовут Владимир Журавлев, ему 45 лет, он профессиональный дайвер. Ордер на его арест был выписан Генпрокуратурой ФРГ в июне 2024 года.

В августе в Италии, также по запросу Германии, был задержан первый подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», 49-летний гражданин Украины Сергей Кузнецов. По данным СМИ, он был либо высокопоставленным военным, либо сотрудником спецслужб и руководил всей операцией. Сейчас его адвокаты пытаются предотвратить его экстрадицию в ФРГ, где его могут посадить на 15 лет.

Расследование этого инцидента ведут власти ФРГ, поскольку газ по подорванным в сентябре 2022 года трубопроводам должен был поставляться из России в Германию, а немецкие компании участвовали в консорциуме по их строительству и эксплуатации.

По версии Генпрокуратуры ФРГ, в осуществлении диверсии на газопроводах участвовали семь граждан Украины, двое из них были военными — координатор и взрывотехник, пятеро — гражданскими: капитан судна и четверо профессиональных дайверов.

В Берлине полагают, что власти Украины на очень высоком уровне курировали операцию (при этом роль президента Владимира Зеленского остается неясной), а власти Польши оказывали им активное содействие.

Когда в июне 2024 года Генпрокуратура ФРГ выписала первый ордер на арест по делу по подрыве «Северных потоков» — а первым фигурантом дела был Владимир Журавлев, польские власти не стали задерживать разыскиваемого, хотя на тот момент он находился на их территории (в том же пригороде Варшавы Прушкуве).

По законам Евросоюза польские правоохранительные органы, получив обращение от компетентных органов Германии, должны были задержать его. Как заявила позже представитель польской Генпрокуратуры Анна Адамяк, немецкие правоохранители вовремя не внесли имя подозреваемого в специальную базу, потому поляки его якобы и не задержали.

В начале июля 2024 года Владимир Журавлев беспрепятственно выехал из Польши на Украину — его вывез на своей машине с дипломатическими номерами военный атташе украинского посольства в Варшаве.

Владимир Журавлев 1980 года рождения, до 2022 года жил в Киеве. Профессиональный дайвер. Обладает навыками дайвинга на дальние дистанции, погружения на большую глубину и использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей. Сотрудничал со школой дайвинга Scuba Family в Киеве, в которой работали еще два водолаза, которых власти ФРГ подозревают в причастности к подрыву потоков — Евгений Успенский и Валерия Чернышева. В соцсетях Владимира Журавлева (он перестал обновлять их в 2022 году) есть несколько фотографий с ними. Дозвонившимся до него журналистам Владимир Журавлев в 2024 году заявил, что непричастен к диверсии в Балтийском море.

Зачем он вернулся в Польшу, откуда его год назад фактически эвакуировали, неясно. “Ъ” дозвонился польскому адвокату Тымотеушу Папроцкому, представляющему интересы Владимира Журавлева. Он сначала вроде как был готов побеседовать с корреспондентом, однако уточнив, не российское ли издание «Коммерсантъ», и получив утвердительный ответ, сказал, что не будет ничего комментировать. На сайте его конторы сказано, что он «оказывает поддержку клиентам в качестве защитника в уголовных процессах, в частности в трансграничных делах и процедурах экстрадиции».

Польским СМИ Тымотеуш Папроцкий сказал, что Владимир Журавлев отрицает предъявленные ему Генпрокуратурой ФРГ обвинения. «Проведены процессуальные действия в прокуратуре Варшавы. Немецкая сторона подозревает моего клиента в совершении диверсии. Мой клиент отрицает участие в этих действиях»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам адвоката, в настоящее время Владимир Журавлев находится в статусе задержанного, но в среду может состояться заседание суда по вопросу избрания для него меры пресечения. «Мы будем убеждать суд в недопустимости выполнения европейского ордера на арест. Мы будем собирать личные поручительства для моего клиента, чтобы суд дал ему возможность участвовать в процессе, находясь на воле»,— уточнил Тымотеуш Папроцкий. Из его комментариев СМИ следует, что Владимир Журавлев долгое время находится в Польше и «не скрывался».

Нитки трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были проложены по дну Балтийского моря для транспортировки до 110 млрд кубометров газа в год из России в Европу. В проекте участвовали компании из России («Газпром» был главным акционером компании Nord Stream AG), ФРГ, Нидерландов и Франции. «Северный поток-1» строился в 2010–2012 годах, «Северный поток-2» — с 2018-го по 2021-й. Система обошлась «Газпрому» и его европейским партнерам примерно в €17 млрд. Власти ряда западных стран (включая США, Великобританию, Польшу и балтийские государства) на протяжении многих лет выступали против реализации этой сделки, настаивая на том, что она делает Европу слишком зависимой от российского газа и лишает Восточную Европу доходов от транзита.

Российские власти версию об осуществлении теракта в отношении «Северных потоков» силами Украины при поддержке Польши подвергают сомнению, настаивая, что столь сложную операцию могли провести только спецслужбы крупных государств. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что считает причастными к подрывам газопроводов спецслужбы США. При этом российские официальные лица ссылаются, в том числе, и на публичную угрозу бывшего президента США Джо Байдена «покончить» с «Северными потоками» в случае, если Россия начнет силовую операцию в отношении Украины. С соответствующим предупреждением американский президент выступил в начале февраля 2022 года.

Елена Черненко