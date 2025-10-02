Суд изъял в доход государства имущество владельца бренда «Кириешки»

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав владельца группы компаний «КДВ» (выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино») миллиардера Дениса Штенгелова, его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы были обращены в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Штенгелов (2010 год)

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Денис Штенгелов (2010 год)

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Под арест попали акции и доли 58 компаний холдинга «КДВ» (включая банк «Долинск» и два футбольных клуба) на общую сумму 500 млрд руб., а также личное имущество семьи. Решение приведено к немедленному исполнению. Представители ответчиков заявили, что обжалуют его.

Николай Штенгелов, по версии Генпрокуратуры, с 2014 года оказывал финансовую помощь украинским националистическим батальонам, а его сын Денис (гражданин Австралии) после начала СВО поставлял вооруженным формированиям Украины продовольствие.

Подробнее об иске Генпрокуратуры — в материале «Ъ» «ВСУ не получат сухарики».