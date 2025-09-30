Глава Пентагона: США должны быть готовы к войне ради защиты мира

Глава Пентагона Пит Хегсет на расширенном собрании адмиралов и генералов армии США заявил, что единственной миссией военного ведомства должно стать ведение войны или подготовка к ней. По его словам, Соединенные Штаты должны быть всегда готовы к войне и к «миру через силу», поскольку пацифизм — «наивен и опасен».

«Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная»,— сказал Пит Хегсет в обращении на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. «Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира,— это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен»,— заверил глава Пентагона.

По его словам, из-за «глупых и безрассудных политиков» Пентагон находился «десятилетия в упадке», поскольку ведомство сосредоточилось «на неправильных вещах». Пит Хегсет пообещал исправить эту ситуацию. «Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий»,— подчеркнул министр.

Пит Хегсет в обращении назвал Министерство обороны «Министерством войны»: так ведомство называлось с самого основания в 1789-м вплоть до 1947 года. Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о переименовании министерства, а Пит Хегсет заявил, что это позволит наконец-то «воспитывать воинов, а не просто защитников». При этом для переименования требуется одобрение Конгресса.

Лусине Баласян