Абонентов просят остаться

Только около 25% заявок на перенос мобильного номера от одного оператора связи к другому были успешными в этом году. При этом общее количество желающих сменить своего оператора выросло на 19%. Операторы связи считают, что новый механизм переноса номера, в котором НИЦ Телеком выступает «арбитром» между операторами, увеличил количество успешных переносов номера. Однако механизм еще нужно совершенствовать, так как все еще встречаются случаи необоснованных отказов со стороны ряда телеком-компаний.

По данным НИЦ Телеком (ранее НИИ радио, оператор базы данных переноса номера от оператора к оператору — БДПН), количество заявок на перенос номера за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 19% год к году, до более чем 13 млн, рассказали “Ъ” в НИЦ Телеком. При этом количество отказов операторов за период выросло на 5%, до 9,5 млн, а доля успешного переноса увеличилась на 66%, до 3,3 млн. Тем не менее общее число успешных переносов за период пока не превышает 25% от общего числа заявок.

Технология переноса номера от одного оператора к другому — Mobile Number Portability (MNP) — действует в России с 2013 года. С 2026 года в РФ будет доступен перенос номера между регионами. Ранее “Ъ” сообщал, что в России появится «независимый арбитр» при переносе номера — то есть на площадке БДПН будет проводиться сверка данных абонента, что должно повысить количество успешных переносов. Новая система заработала с сентября.

За сентябрь 2025 года количество заявок на перенос выросло год к году на 26%, до 1,1 млн, количество отказов сократилось на 14%, а успешных переносов — выросло на 54%. За сентябрь доля успешных переносов составила 28,9% (+5,3 процентного пункта) от общего числа заявок. «По итогам первого месяца независимого арбитража мы уже видим, что статистика переносов меняется в лучшую сторону. Количество отказов по причине несовпадения персональных данных в сентябре снизилось практически на 50%, если сравнивать с предыдущим месяцем»,— говорит замгендиректора НИЦ Телеком Владимир Рисман. По его словам, новая процедура позволила исключить неправомерные отказы со стороны операторов-доноров из-за несовпадений сведений об абонентах.

По данным НИЦ на сентябрь, больше всего отказов по переносу номера среди операторов «большой четверки» приходится на «Вымпелком» — 55,76%, затем идут Т2 с 50,26%, МТС с 45,34% и «МегаФон» с 40,24%. Больше всего переносов происходит в Москве и Московской области (более 530 тыс.), затем Санкт-Петербург и Ленинградская область (более 187 тыс.), Краснодарский край (более 147 тыс.).

«Сейчас пользователи лучше информированы о том, что при переходе от одного оператора к другому можно сохранить номер, благодаря активному продвижению услуги самими операторами связи и информационной поддержке регуляторов телеком-рынка»,— говорит представитель «МегаФона». В Т2 говорят, что у компании положительный MNP-баланс — то есть в сеть Т2 переходит больше клиентов, чем уходит. Представитель оператора считает, что введение арбитража в переносе номера «сократило цепочку этапов, которые проходит номер при портации, и сделало процедуру более прозрачной». В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

Процесс все еще остается не совсем прозрачным для абонентов, потому что встречаются случаи «не до конца обоснованных отказов» со стороны ряда операторов, говорит представитель «Т-Мобайла» (виртуальный оператор Т-Банка). Он считает, что процесс нужно продолжать совершенствовать и «вводить дополнительный мониторинг отдельных показателей операторов по MNP». Тем не менее по итогам первого месяца работы арбитра «уже заметен позитивный сдвиг в процессе переноса номера», добавляет он.

«Сейчас самыми частыми причинами для отказа в переносе остаются блокировка номера и отрицательный баланс,— говорит представитель виртуального оператора "СберМобайл".— Мы видим, что арбитраж действительно работает, но обходить его все еще возможно. Мы думаем, что контроль за MNP со стороны регулятора должен становиться шире, а также должен сокращаться максимальный срок перехода от одного оператора к другому, который сейчас занимает не менее восьми дней».

