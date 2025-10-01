В Крыму ограничили продажу бензина до 20 л в руки

Власти Крыма понизили лимит на продажу бензина в одни руки — с 30 до 20 литров, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он пояснил, что «полностью выровнять ситуацию» с наличием топлива пока не удается.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Глава Республики Крым Сергей Аксенов

«Общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере»,— написал Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, «острота» проблемы «только повышается», «напряжение сохранится еще какое-то время».

По словам главы Крыма, все топливо, которое поступило на полуостров в пятницу, было раскуплено к воскресенью. Он также сообщил, что информацию о сроках возобновления стабильных поставок бензина власти республики и Минэнерго представят 3 сентября.

Дефицит бензина в Крыму возник в августе. Как говорил Сергей Аксенов, проблема обострилась из-за того, что часть нефтеперерабатывающих заводов «просто физически не работают». Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк называл причиной дефицита перебои в работе Керченской паромной переправы. 29 сентября власти региона запретили продажу более 30 литров бензина в одни руки.

