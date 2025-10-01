Биометрию подсаживают в поезда

Минтранс России анонсировал планы протестировать «в ближайшее время» систему биометрической идентификации при посадке пассажиров на поезда дальнего следования и самолеты. Правительственное постановление, разрешающее посадку на поезд по биометрии, действует с 1 сентября, но «техническое решение» для этого еще не создано, пояснили “Ъ” в РЖД. В аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге тем временем отрабатывают новые «предполетные процедуры» и готовятся уже в следующем году пускать по лицу «ограниченную группу пользователей». В Шереметьево заявили о готовности использовать новые технологии после изменения соответствующего законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минтрансе намерены приступить к испытаниям системы доступа на транспорт по биометрии в самое ближайшее время

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Минтрансе намерены приступить к испытаниям системы доступа на транспорт по биометрии в самое ближайшее время

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Минтрансе РФ во вторник, 30 сентября, сообщили, что в ближайшее время проведут «полевые испытания» биометрических систем на железнодорожном и авиационном транспорте. «При положительных результатах возможна поэтапная реализация посадки по биометрии на отдельных маршрутах и направлениях»,— сказал агентству «РИА Новости» собеседник в министерстве.

Для хранения биометрических данных в России используется Единая биометрическая система (ЕБС), созданная в 2018 году. К августу 2025 года, по данным правительства РФ, в ней зарегистрировались 7 млн граждан. В ЕБС используются два типа биометрии — изображение лица и образец голоса. Сдать биометрию можно в МФЦ, банках, подключенных к ЕБС, и на портале «Госуслуги».

В Минтрансе РФ ранее обещали, что зарегистрированные в ЕБС граждане в будущем смогут попадать на внутренние авиарейсы без паспорта (отсканировав посадочный талон и «посмотрев в терминал»). С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, разрешающее посадку по биометрии гражданам в поезда дальнего следования при наличии такой технической возможности у перевозчика.

В РЖД “Ъ” сообщили, что постановление лишь «запустило процесс внедрения инновационного решения», подтвердив, что для идентификации пассажиров будут использовать ЕБС. При этом в компании сказали, что пока находятся в стадии проработки нормативной базы (законодательной и внутренней для холдинга) с Минцифры и Минтрансом — конкретное «техническое решение» для пропуска пассажиров в поезда еще только создается. «После урегулирования всех вопросов технологию протестируют на одном из действующих маршрутов»,— рассказали в РЖД, напомнив, что посадка в поезд по биометрии является опцией и паспорт пассажиру все же понадобится.

Первым аэропортом в России для тестирования биометрии при посадке на внутренние рейсы стало Пулково в Санкт-Петербурге. С июня 2025 года, рассказали “Ъ” в пресс-службе авиаузла, уже тестируются «биометрические предполетные процедуры», включающие регистрацию, проход в чистую зону аэропорта и посадку на борт самолета. В Пулково сообщили, что собираются внедрять терминалы для идентификации пассажиров по лицу и ладони. Испытания сервиса с помощью ЕБС продлятся до конца года, а в 2026 году услуга в пилотном режиме будет доступна «ограниченной группе пользователей». «Безопасность обеспечивается за счет использования шлюзовой системы ворот, которая исключает проход "гуськом" и другие несанкционированные взаимодействия»,— уточнили в аэропорту. И добавили, что сейчас также тестируют биометрические ворота в терминале на качество и скорость распознавания пассажира, реакцию на попадание в камеру нескольких человек и другие нештатные ситуации.

Заместитель гендиректора по информационным технологиям Шереметьево Дмитрий Ильин рассказал “Ъ”, что аэропорт тестирует системы биометрической идентификации пассажиров с 2021 года. Информационные системы авиагавани для автоматического прохода пассажиров на борт самолета уже готовы, заявил он, могут потребоваться лишь «несущественные доработки». «Ключевой вопрос — это изменение нормативных отраслевых документов для обеспечения возможности замены проверки документов, удостоверяющих личность, на прохождение биометрической проверки пассажира,— пояснил он.— Мы готовы обеспечить внедрение данных технологий в кратчайшие сроки после изменения законодательства». В Домодедово на запрос “Ъ” не ответили.

Первыми, напомним, биометрию на транспорте стали использовать столичные власти, причем не как идентификатор, а как платежное средство. Речь идет о системе оплаты по лицу, которая работает с 2021 года в столичном метрополитене. По данным департамента транспорта Москвы, на сентябрь 2025 года в системе зарегистрировано 500 тыс. человек, ежедневно ею пользуются 160 тыс. пассажиров. В апреле 2025 года столичный мэр Сергей Собянин заявлял, что к концу года возможность оплаты с помощью биометрии появится и в городском наземном транспорте. Вице-мэр Максим Ликсутов в интервью “Ъ” ранее говорил, что внедрение такой системы оплаты в автобусах и электробусах — «дело точно не одного года».

Оплата проезда с помощью услуг биометрии упоминается и в проекте распоряжения правительства РФ о стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли (опубликован 29 сентября). Разработчик документа — Минтранс России — планирует развивать проект «Зеленый цифровой коридор пассажира», создав цифровой профиль последнего и «единый инструмент оплаты проезда для всех видов транспорта» с помощью биометрии. В ведомстве рассчитывают, что к 2030 году биометрия будет в том числе использоваться на 700 объектах транспортной инфраструктуры для допуска пассажиров.

Александр Воронов, Иван Буранов