Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»
Минобороны России сообщило о возвращении с Украины 185 военнопленных. Взамен были переданы 185 украинских военнослужащих. Также в Россию вернулись 20 гражданских лиц, отметили в ведомстве.
Сейчас российские военные и возвращенные мирные жители находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позднее их доставят в российские медучреждения для прохождения реабилитации.
Самые крупные обмены военнопленными
С начала СВО Минобороны РФ сообщало о более 30 обменах пленными, в 18 случаях в Россию возвращались 100 и более военнослужащих. Самые крупные обмены — в справке «Ъ».
В последний раз стороны передали военнопленных друг другу 24 августа. 146 человек были возвращены в Россию, и столько же — на Украину. Помощник президента России, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в конце августа заявлял, что «обменный фонд» украинской стороны приближается к нулю, а у России остаются «тысячи пленных ВСУ».