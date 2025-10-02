Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»

Минобороны России сообщило о возвращении с Украины 185 военнопленных. Взамен были переданы 185 украинских военнослужащих. Также в Россию вернулись 20 гражданских лиц, отметили в ведомстве.

Сейчас российские военные и возвращенные мирные жители находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позднее их доставят в российские медучреждения для прохождения реабилитации.

В последний раз стороны передали военнопленных друг другу 24 августа. 146 человек были возвращены в Россию, и столько же — на Украину. Помощник президента России, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в конце августа заявлял, что «обменный фонд» украинской стороны приближается к нулю, а у России остаются «тысячи пленных ВСУ».

Полина Мотызлевская