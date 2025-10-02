Банк забрался на башню

Российский бизнес продолжает вкладываться в офисную недвижимость. Так, структуры, связанные с Транскапиталбанком, могли купить суммарно около 18 тыс. кв. м в недавно достроенной MR Group башне iCity в деловом районе «Москва-Сити». Консультанты оценивают сумму сделки в 12,6 млрд руб. Новый владелец площадей рассчитывает сдавать их в аренду. В «Москва-Сити» сейчас не хватает такого предложения, а доля площадей, доступных к аренде, не превышает 2,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр iCity в деловом квартале «Москва-Сити»

Фото: MR Group Бизнес-центр iCity в деловом квартале «Москва-Сити»

Фото: MR Group

Транскапиталбанк (ТКБ) через ООО «Триал» в сентябре этого года зарегистрировал право собственности почти на 8 тыс. кв. м, которые находятся с 53-го по 56-й этаж в бизнес-центре iCity в деловом квартале «Москва-Сити», рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. Еще один собеседник “Ъ” указывает, что структуры, связанные с ТКБ, выкупили также помещения с 57-го по 61-й этажи на 10 тыс. кв. м в этом здании. В ТКБ отказались от комментариев. В MR Group, выступающей застройщиком объекта, не ответили на запрос “Ъ”.

По данным «Интерфакса», на 1 июля 2025 года ТКБ занимал 26-е место в рейтинге крупнейших банков России по объему активов (353 млрд руб.). Капитал банка составлял 39,7 млрд руб. (32-е место), а чистая прибыль по итогам полугодия достигла 3,6 млрд руб. (37-е место).

Деловой центр iCity — две башни с единым стилобатом. Общая площадь проекта составляет 230 тыс. кв. м, из которых 136 тыс. кв. м — офисы, 9,8 тыс. кв. м — торговые помещения. В 2024 году была введена первая очередь проекта, вторая — в текущем году. В комплексе недвижимость приобретала, в частности, мэрия Москвы (см. “Ъ” от 21 июля 2023 года). Застройщик проекта MR Group, основанный Романом Тимохиным и Виктором Лабуздко, только продавал площади в проекте, не предлагая их в аренду. По словам представителя девелопера, в августе 2025 года свободными оставались только 21 тыс. кв. м.

Гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценивает стоимость недвижимости в iCity в 700 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, 18 тыс. кв. м могли обойтись структурам Транскапиталбанка в 12,6 млрд руб. По мнению директора по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрия Антонова, сделка была инвестиционно привлекательной, особенно учитывая приобретение большого объема недвижимости.

Сейчас, по информации господина Антонова, структуры ТКБ уже начали активно предлагать выкупленные в iCity площади в аренду, планируя получать стабильный доход от эксплуатации недвижимости. Сейчас подобные помещения предлагаются в iCity по базовой ставке около 65 тыс. руб. за 1 кв. м ежегодно, говорит Дмитрий Клапша. Соответственно, при сдаче 18 тыс. кв. м годовой доход от аренды может составить около 1,17 млрд руб., подсчитал он.

Консолидация больших офисных блоков сейчас очень популярна у всех крупных организаций, напоминает партнер NF Group Марина Малахатько. В январе—июне 2025 года объем продаж офисов в Москве составил 244 тыс. кв. м, что на 38% больше год к году, подсчитали в CORE.XP. Например, в этом году объединенная компания Wildberries и Russ ООО РВБ приобрела 47 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы, а Т-Банк купил здание Центрального телеграфа на Тверской улице (см. “Ъ” от 5 февраля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Москва-Сити» — один из самых востребованных деловых районов у инвесторов, констатирует Дмитрий Клапша. Например, в прошлом году ОАО РЖД приобрело 262,8 тыс. кв. м в башне Moscow Towers, а ООО РВБ закрыло сделку по приобретению строящегося офисного здания на 194 тыс. кв. м у моста Багратион для своей штаб-квартиры. Инвесторов стимулирует покупать офисы в «Москва-Сити» низкая доля свободных площадей, доступных для аренды. По подсчетам Nikoliers, в сентябре этого года уровень вакансии в деловом районе составляет 2,4%. После недавнего ввода в эксплуатацию iCity на рынок от частных инвесторов поступит около 46 тыс. кв. м уже проданных площадей, около 15–20 тыс. кв. м из них будут предложены в аренду до конца года, считают консультанты.

Дарья Андрианова