«Яблочный» не спас

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал бывшего депутата Мосгордумы, заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Ему инкриминировали распространение фейков о ВС РФ. Вину политик не признает.

Замоскворецкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ СКР и арестовал Максима Круглова до 29 ноября. Ему инкриминируют распространение заведомо ложной информации об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Избирательная кампания проходила под лозунгом «За мир и свободу! За соглашение о прекращении огня!». Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности. Является кандидатом политических наук, преподает дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук.

Уголовное дело в отношении господина Круглова возбудил отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по городу Москве. Он был задержан 1 октября в Санкт-Петербурге, куда ехал, чтобы встретиться с друзьями. Затем его доставили в столицу для проведения следственных действий. По словам его адвоката Наталии Тихоновой, господина Круглова допрашивали всю ночь, у него дома прошел обыск. Суда политик дожидался в здании Следственного комитета.

Причиной возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram-канале политика от 2022 года.

По данным “Ъ”, в них речь идет о событиях в украинском городе Буче и количестве погибших мирных граждан Украины в Мариуполе по данным ООН. В беседе с “Ъ” адвокат Тихонова рассказала, что не усматривает в публикациях состава преступления и уже обратилась к лингвисту для проведения соответствующей экспертизы.

В ходатайстве об аресте следователь указывал, что господин Круглов может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц», шенгенская виза, члены его семьи находятся за границей.

Адвокат Тихонова возражала против ареста, заявив, что ходатайство следствия основано на предположениях. Господин Круглов не намерен скрываться, у него уже изъяли загранпаспорт. За господина Круглова поручились основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава партии Николай Рыбаков, зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров и бывший депутат Госдумы Алексей Арбатов. Николай Рыбаков сказал, что готов внести за господина Круглова залог на любую сумму по усмотрению суда. По ходатайству адвоката в суде были допрошены Николай Рыбаков и Кирилл Гончаров, которые положительно охарактеризовали однопартийца.

Положительную характеристику о работе господина Круглова со студентами направила в суд и замдекана факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Маргарита Суханова.

Сам господин Круглов назвал обвинение в свой адрес «абсурдным и даже претенциозным».

«Если я два года назад мог продолжать работать, не представляя никакой опасности, то я полагаю, что я могу и сейчас»,— сказал он. Политик заверил суд, что не намерен нарушать закон. Адвокат сказала, что обжалует решение о его аресте.

Ефим Брянцев