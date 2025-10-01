Французы разглядели в танкере под флагом Бенина руку Москвы

В Атлантике, у берегов Сен-Назера, на границе территориальных вод французские военные остановили для проверки и осмотра танкер Pushpa под флагом Бенина. Капитан и его помощник задержаны. Танкер подозревают в участии в «акции устрашения», когда воздушное пространство Дании было нарушено неизвестными беспилотными летательными аппаратами. Президент Эмманюэль Макрон призвал отнестись к этой версии с осторожностью, но прокуратура начала расследование. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщают французские СМИ, 29 сентября у берегов Сен-Назера был обнаружен необычный «гость». Патрульные самолеты и морская служба заметили крупный танкер длиной 244 м, шедший под флагом Бенина. Согласно базе Marine Traffic, речь идет о судне Pushpa, ранее фигурировавшем и под другими названиями, в том числе Boracay. Судно неоднократно меняло регистрацию — то Габон, то Маршалловы Острова, то Монголия. И власти задались вопросом, не относится ли оно к так называемому флоту-призраку России — десяткам танкеров, используемых для обхода санкций и продажи российской нефти.

На этот раз внимание к Pushpa привлекли не только его флаги и маршруты. Французская военная разведка и прокуратура Бреста подозревают, что именно это судно могло сыграть роль одной из платформ для запуска дронов, которые с 22 сентября нарушали воздушное пространство Дании, пролетая сначала над аэропортами, а 26 сентября — над крупнейшей военной базой страны.

С 29 сентября Pushpa дрейфовал у парка ветряных турбин близ Сен-Назера, практически на границе французских территориальных вод.

К танкеру был направлен для наблюдения корабль береговой охраны, и 1 октября на его палубе заметили французских военных. Вечером этого же дня прокуратура Бреста подтвердила: судно арестовано, начата проверка. Прокурор Стефан Келленбергер сообщил об открытии дела по двум статьям — об «отсутствие документации, подтверждающей национальность и право на флаг» и «неповиновение властям».

Судно было заведено внутрь территориальных вод, чтобы национальная жандармерия могла провести расследование. По информации Franceinfo, подтвержденной BFMTV, двое членов экипажа были задержаны и помещены под стражу. Как пояснила прокуратура Бреста в комментарии BFMTV, речь идет о капитане судна и его помощнике.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь в Копенгагене на саммите лидеров стран—членов Евросоюза, ответил на вопрос о танкере у французских берегов осторожно: «Экипаж допустил очень серьезные нарушения, которые требуют судебного разбирательства». Глава государства добавил, что вопрос о возможной связи судна с атакой дронов в Дании пока не имеет подтверждений.

Подозрения же французских спецслужб основаны на том, что 22 сентября, в день, когда беспилотники появились над аэропортом Копенгагена, у берегов Дании фиксировались сразу три судна, относящиеся к «флоту-призраку», включая Pushpa.

Военные опасаются, что именно с кораблей были запущены беспилотные аппараты, нарушавшие спокойствие в небе Дании.

Германия, Франция и Швеция уже отправили в Данию технику для борьбы с дронами, военных специалистов, станции ПВО и даже корабли противовоздушной обороны. Вместе с военными НАТО начиная с 30 сентября, как сообщает Deutsche Welle (внесена в реестр иноагентов), работают военные Украины, присланные правительством этой страны, чтобы помочь в борьбе с беспилотниками, кто бы ни стоял за их запуском.

Согласно некоторым данным, Pushpa покинул российский порт Приморск 20 сентября, направляясь в индийский порт Вадинар, куда он должен был прибыть 20 октября. Однако неожиданная остановка у французских берегов, длительный дрейф и отказ подчиняться указаниям вызвали прямое вмешательство французских властей. Сейчас судно стоит под охраной у побережья Атлантики. По информации AFP, на борту находятся французские военные, которые проверяют трюмы и документы. Параллельно расследование ведет морская жандармерия.

Алексей Тарханов, Париж