Мэр с фронтовым опытом

В Курске 1 октября приступила к работе комиссия по отбору кандидатов на пост мэра. Собеседники “Ъ” в областной и городской власти говорят, что по результатам конкурса город, скорее всего, возглавит 44-летний руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов, который в 2022–2024 годах занимал аналогичную должность в Донецкой народной республике (ДНР). Эксперт считает, что градоначальник с таким опытом сможет сработаться с «нетипичным» губернатором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Весомым доводом в пользу избрания Евгения Маслова мэром Курска может стать его опыт работы в ДНР

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Весомым доводом в пользу избрания Евгения Маслова мэром Курска может стать его опыт работы в ДНР

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сформированная главой региона Александром Хинштейном комиссия по отбору кандидатов на конкурс по выборам мэра Курска проверила документы пяти кандидатов. 3 октября глава Рыльского района Андрей Белоусов, руководитель регионального исполкома «Единой России» (ЕР) Евгений Маслов, депутат Курского городского собрания от КПРФ Светлана Канунникова, представитель «Новых людей» и бизнесмен Дмитрий Кушхов, а также индивидуальный предприниматель Андрей Конев представят свои программы развития города. Из их числа будут отобраны двое победителей, чьи кандидатуры господин Хинштейн внесет в городское собрание, которое и выберет нового мэра 8 октября.

Источники “Ъ” в областной и городской власти называют Евгения Маслова фаворитом предстоящего отбора.

«Он собран, компетентен и умеет находить общий язык с людьми, к тому же знает, что происходит в городе»,— поясняет один из собеседников. Сам господин Маслов в разговоре с “Ъ” призвал не торопить события: «Это лишь их мнение. Я, как и другие кандидаты, представил тот же набор документов в комиссию. У нас у всех одинаковые наборы. Комиссия их рассмотрит и сама определит, кто их фаворит, а кто не фаворит».

Напомним, в апреле пост мэра Курска по собственному желанию покинул Игорь Куцак. Этому предшествовало несколько публичных выговоров в его адрес со стороны Александра Хинштейна. Исполняющим обязанности градоначальника был назначен вице-мэр Сергей Котляров, однако принимать участие в борьбе за должность он в итоге не стал. Собеседник “Ъ” в городской власти объясняет это нежеланием господина Котлярова продолжать работу: «Хинштейна он устраивал, потому что является неконфликтным и исполнительным человеком, но должность не его. Весну и лето он продержался, потому что не было ни отопительного сезона, ни больших строек. Город с его отставкой ничего не потерял, а куряне его даже не заметили».

Евгений Маслов родился 18 ноября 1980 года в Курске. Окончил местный медицинский университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в здравоохранении» и технический университет по специальности «Юрист». После службы в армии работал в курском филиале «Ростехинвентаризации», откуда в 2014-м перешел на работу в «Единую Россию», где сразу стал руководителем регионального исполнительного комитета. В 2022 году избрался в Курское городское собрание, после чего на полтора года уехал в рабочую командировку в ДНР. Там он также занимал должность руководителя исполкома регионального отделения ЕР.

Политолог Александр Немцев отмечает, что руководство Курском — это тяжелая работа при ограниченных ресурсах и возможностях: «Для того чтобы повернуть город в нужное русло и показать хороший результат, нужны нестандартные люди, обладающие политической волей и смелостью, граничащей с риском».

Евгений Маслов, по мнению эксперта, попадает в категорию именно таких руководителей: «Он единственный из всех глав исполкомов ЕР, кто согласился поехать в Донецк, под обстрелами создать там партийную организацию и вернуться обратно в Курск. Это была его личная инициатива, и его поступок говорит о том, что у него есть стремление вписать себя в историю, что он может дать бой закостенелым курским элитам. И у него есть подпорка — губернатор Александр Хинштейн, который любит выводить всех на чистую воду».

Сергей Толмачев, Воронеж