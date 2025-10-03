Питательный запас

Структура главы Международной ассоциации бокса (IBA), владельца «Рольфа» Умара Кремлева получила доли в компаниях, занимающихся производством биологически активных добавок (БАД) под маркой Ipsum. Этот бренд основал завкафедрой урологии и спортивной медицины РУДН Александр Дзидзария. Господин Кремлев может проявлять интерес к этому рынку на фоне своей работы в профессиональном спорте. Кроме того, его структуры уже занимаются развитием фармацевтического кластера в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Структуры Умара Кремлева получили доли в компаниях-производителях биологически активных добавок (БАД). Как обнаружил “Ъ” в базе СПАРК, «УНК Холдинг» Умара Кремлева получил по 50% в ООО «Нутришн Фарм» и ООО «Нутришн Актив». Последнее владеет товарным знаком Ipsum Dr. Dzidzariya. Под этим брендом выпускает БАДы врач Александр Дзидзария, он же владеет оставшимися долями в обоих юрлицах.

Александр Дзидзария — заведующий кафедрами урологии и спортивной медицины РУДН. Также руководит отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра рентгенорадиологии. Также владеет клиникой Biocheck и продвигает маркетплейс с биодобавками и косметикой Beautery. Производство БАДов Ipsum он запустил в 2022 году. По данным DSM Group, в январе—августе 2024 года в аптеках было реализовано 32,3 тыс. упаковок этих БАДов на 39,2 млн руб. По сравнению с 2024 годом продажи многократно выросли из-за низкой базы.

ООО «Нутришн Актив» зарегистрировано в октябре 2022 года. По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании выросла год к году втрое, до 594,8 млн руб., чистая прибыль снизилась на 44%, до 33,1 млн руб.

ООО «Нутришн Фарм» создано в июне 2023 года. По итогам 2024 года выручка юрлица увеличилась в девять раз, до 343,6 млн руб., чистая прибыль — в десять раз, до 177,6 млн руб.

Александр Дзидзария сообщил “Ъ”, что речь идет о стратегическом партнерстве со структурой Умара Кремлева. По его словам, стороны приняли решение о строительстве современного завода в особой экономической зоне «Большой Серпухов», что позволит существенно расширить линейку продуктов, оптимизировать себестоимость, выйти на рынки стран Евразийского экономического союза и ОАЭ.

В «УНК Холдинге» рассказали, что «выбрали Ipsum после тщательного независимого аудита бизнес-показателей, лабораторных исследований сырья и готовой продукции, а также комплексной проверки производственной инфраструктуры». Там также подтвердили планы выйти на международный рынок, в том числе в ОАЭ.

Структуры Умара Кремлева ранее уже проявляли интерес к рынку БАДов. Летом 2025 года стало известно, что в производство БАДов в фармацевтическом кластере «Алурон» под Серпуховом, который развивает господин Кремлев, может быть вложено до 5 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 июня). У бизнесмена, также возглавляющего Международную ассоциацию бокса (IBA), много разноплановых активов. В 2024 году он стал владельцем автодилера «Рольф», в августе 2025 года его структуры приобрели доли в «Сертификейшен Групп» и «Серконс», занимающихся испытаниями и сертификацией товаров (см. “Ъ” от 28 августа).

Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков предполагает, что с помощью своих новых бизнес-активов Умар Кремлев мог бы способствовать созданию в России структуры, по функционалу похожей на американский NSF (Национальный санитарный фонд). Эта неправительственная организация занимается сертификацией продуктов, и в том числе БАДов, производители которых сотрудничают со спортивными ассоциациями.

В России закупка биодобавок для национальных спортивных сборных идет через Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Оно пользуется специальным формуляром, и производитель может попасть туда только с одобрения ФМБА, соответственно, структура, занимающаяся сертификацией БАДов для спортсменов, в стране уже есть. «Но организация типа NSF нужна скорее для того, чтобы спортсмены, желающие улучшить свои результаты или восстановиться с помощью приема БАДов, понимали, какая продукция качественная и точно не содержит ничего похожего на допинг»,— объясняет господин Жестков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Продажи БАДов в России растут в денежном выражении, но стагнируют в натуральном. По данным DSM Group, в августе 2025 года объем реализации БАДов в аптеках вырос на 22% год к году в деньгах (14,2 млрд руб.). Одним из драйверов дальнейшего роста этого сегмента может стать вступивший в силу с 1 сентября 2025 года закон о праве врачей назначать пациентам биодобавки.

Виктория Колганова