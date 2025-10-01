Писателя-иноагента Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам

Черемушкинский районный суд Москвы признал виновным в распространении фейков о ВС РФ писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом). Ему также вменили уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Фигуранту назначили 7 лет общего режима и запретили администрировать сайты на 4 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Дмитрий Быков (объявлен в России иноагентом) в 2020 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Писатель Дмитрий Быков (объявлен в России иноагентом) в 2020 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пресс-служба московского управления прокуратуры рассказала, что в 2023 году в интернете появилось видео, на котором писатель давал интервью. В нем содержалась фейковая информация о действиях российских военнослужащих против украинских мирных жителей.

Кроме того, Быков (иноагент) зимой 2025 года опубликовал два материала без плашки иностранного агента. Ранее ему дважды за год назначили административный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента.

Дело о фейках против Дмитрия Быкова (иноагент) возбудили в апреле 2025 года. В августе его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В том же месяце СКР сообщил о завершении расследования дела и передал его для рассмотрения в суд. 11 сентября фигуранта внесли в реестр террористов и экстремистов в России.

Никита Черненко