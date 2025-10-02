WSJ: США предоставят Украине данные разведки для ударов вглубь России

США планируют предоставить Украине данные разведки, которые Киев сможет использовать для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать Киеву аналогичную поддержку.

Вашингтон также рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и боеприпасов Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать наступление на поле боя, для которого потребуется помощь американской разведки. Тогда WSJ сообщила, что США ограничивают использование американского оружия для нападения на суверенные регионы России.