Газпромбанк призвал вузы «добавить амбициозности» ради технологических прорывов

Ведущим университетам страны стоит быть гораздо смелее в своих технологических амбициях для того, чтобы иметь возможность совершать серьезные прорывы и формировать новые индустрии. Об этом заявил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс в ходе сессии «Ландшафт инноваций: как выращивать из исследовательских команд успешные стартапы» на Конгрессе молодых ученых в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Газпромбанк» Фото: АО «Газпромбанк»

По словам Зауэрса, ведущие российские университеты уже сейчас способны на «очень серьезные прорывы», однако им недостает внутренней решимости действовать быстрее и увереннее. «Мы общаемся с ведущими университетами страны, одними из ведущих в мире, которые способны совершать очень серьезные прорывы, которые должны отражаться в создании новых индустрий, создании новых технологических решений. Но не хватает, на мой взгляд, амбициозности. Не надо бояться выходить вовне. Надо агрессивнее ставить цели и задачи»,— отметил он.

Зауэрс подчеркнул, что часть университетских команд сдерживает страх: ученые не уверены, удастся ли пройти путь до конца и окупить вложенные усилия. Однако без решительности невозможно создавать продукты, способные перерасти в новые индустрии.

Он добавил, что ограниченность в амбициях усугубляется разрывом между исследовательскими коллективами и индустрией. Бизнес в большинстве случаев готов поддерживать лишь проекты, окупаемость которых укладывается в пяти-семилетний горизонт.

По его словам, именно банки и другие институты развития должны закрывать эту «долину смерти» технологических проектов.