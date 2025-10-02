Заемщики пустились в долговое плавание

В сентябре объем размещений корпоративных облигаций составил почти 840 млрд руб., что является рекордным показателем для этого месяца. Особенностью стало резкое увеличение объема размещений облигаций с плавающим купоном. Таким образом эмитенты и инвесторы отреагировали на сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. До конца года крупным корпоративным заемщикам, скорее всего, придется конкурировать с Минфином, от которого ожидают выхода в сегмент флоатеров после увеличения программы заимствований.

Осенью эмитенты активизировали привлечение средств на облигационном рынке. По оценке Cbonds, в сентябре компании и банки провели две сотни размещений на сумму около 840 млрд руб., обновив исторический рекорд для этого месяца. Этот результат на четверть превысил показатель августа и на треть — аналогичного периода прошлого года. Всего с начала года эмитенты разместили долговые бумаги на 6,7 трлн руб., что сопоставимо с результатом за весь 2024 год.

Восстановлению рынка с началом нового делового сезона не помешала жесткая монетарная политика Банка России. В середине сентября ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 1 процентный пункт (п. п.), до 17%, тогда как рынок закладывал в котировки облигаций понижение на 2 п. п. Кроме того, регулятор пересмотрел прогноз ключевой ставки на конец года с 12–14% до 15–16%. После заседания Банка России индекс гособлигаций RGBITR резко пошел вниз и к началу октября потерял 3%.

Доходности длинных ОФЗ выросли на 1–1,2 п. п. и вернулись к уровню выше 15% годовых, на котором находились еще в середине июня.

В результате снизилась ликвидность на облигационном рынке. «Инвесторы уже не готовы участвовать в первичных размещениях облигаций с фиксированными купонами на уровнях, которые эмитенты успели протестировать до заседания ЦБ»,— отмечает руководитель департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова. Размещения таких выпусков продолжились, но проходили тяжелее, чем в предшествующие месяцы. Были случаи, когда итоговый объем размещений оказывался ниже заявленного.

«Рынок воспринял действия ЦБ вполне предсказуемо — инвесторы заняли более осторожную позицию и теперь предпочитают бумаги с плавающей ставкой, нивелирующей процентные риски»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров

В таких условиях эмитенты начали активнее предлагать флоатеры. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, за минувший месяц состоялось размещение 16 выпусков таких бумаг на сумму 217 млрд руб., что стало лучшим результатом с июня. Спред к ключевой ставке по итогам сбора заявок снижался на 10–50 базисных пунктов (б. п.), до 80–125 б. п. по первому эшелону и до 160–250 б. п.— по второму. При этом АБ «Россия» разместил такие бумаги с дисконтом к ключевой ставке в размере 35 б. п.

При этом полтора десятка размещений прошло с превышением первоначального объема, зачастую более чем в 1,5 раза. «Если по результатам букбилдинга ставка удовлетворяет эмитента, он может увеличить выпуск, фиксируя доступное финансирование до возможного ухудшения рыночной конъюнктуры»,— поясняет директор управления по работе с эмитентами на долговых рынках Совкомбанка Екатерина Гапоненко.

В связи с крупными погашениями до конца года, а также с учетом сохранения высоких ставок по кредитам активность эмитентов на долговом рынке будет расти, и в первую очередь — за счет предложения флоатеров. Ситуацию может осложнить почти неизбежное предложение таких бумаг и Минфином.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, сделанным на основе обновленных показателей госбюджета, в четвертом квартале госзаимствования составят 2,5 трлн руб. вместо ранее объявленных 1,5 трлн руб. Привлечь такой объем одними ОФЗ с фиксированным доходом будет крайне сложно, и год назад Минфин уже прибегал к размещению гособлигаций с плавающим купоном, основными покупателями которых были госбанки (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года).

Однако существенного вытеснения корпоративных эмитентов не произойдет, считают эксперты. «Спрос на флоатеры остается диверсифицированным, и корпоративный сегмент сохраняет нишу, особенно в части купонных структур и дюрации»,— считает Екатерина Гапоненко. По мнению Эдуарда Джабарова, интерес к облигациям с фиксированным купоном вернется, как только у рынка появятся основания верить в дальнейшее снижение инфляции, причем не на краткосрочном горизонте и не в силу сезонных факторов.

