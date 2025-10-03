Эдуард Бояков назначен худруком Театра на Малой Ордынке
Режиссера и экс-худрука МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова назначили художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом «РИА Новости» сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Эдуард Бояков
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
«Занимавший до этого времени должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры…»,— заявил господин Фурсин. Он подчеркнул, что Эдуард Бояков владеет 30-летним опытом руководства театральными проектами.
Подход господина Боякова созвучен концепции Театра на Малой Ордынке, отметил Алексей Фурсин. По его словам, театр всегда стремился двигаться «в ногу со временем и развивать театральное искусство для современного зрителя».
Театр на Малой Ордынке значительно укрепил авторитет и финансовое положение за время руководства Евгения Герасимова, добавил министр. Внебюджетные доходы выросли более чем в 3,5 раза к началу этого года, количество зрителей удвоилось, а средняя заработная плата сотрудников выросла почти в два раза. Творческий состав и труппа пополнились ведущими актерами и режиссерами, а также молодыми артистами.