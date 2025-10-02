Кадыров призвал отправить депутата Шаманова под трибунал
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутата Госдумы Владимира Шаманова нужно «отправить под трибунал» за «преступления, которые он совершал». Так господин Кадыров отреагировал на критические высказывания депутата по поводу переименования в Чечне казачьих станиц Серноводское, Шелковская и Наурская.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам Рамзана Кадырова, Чечня с каждым днем меняется в лучшую сторону, но «есть люди, которым это не нравится». «Они думали, что мы всегда будем находиться на втором плане. Они завидуют тому, что мы на передовых местах. Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом, который выводил в поле и расстреливал мужское население»,— заявил глава региона. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный»
В посте в Telegram-канале господин Кадыров предложил Владимиру Шаманову перестать «прятаться за депутатским мандатом и громкими словами» и отправиться на СВО. «Встретимся в суде, и если правосудие свершится, ты ответишь за каждое слово и поступки»,— написал он.
Владимир Шаманов участвовал в обеих чеченских кампаниях. В октябре 1995 года его назначили на пост замкомандующего группировкой Минобороны РФ в регионе, а в 1999-м — командующим 58-й армией Северо-Кавказского военного округа (СКВО). Тогда он принимал участие в отражении вторжения чеченских боевиков в Дагестане. До марта 2000-го занимал пост командующего Западным направлением федеральных сил на Северном Кавказе. Под его командованием военные освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и вышли к Грозному в октябре 1999 года.
25 сентября Госдума одобрила в первом чтении три проекта заксобрания Чечни о переименовании городов. Документы предлагают переименовать город Серноводское в Серноводск, поскольку на его территории есть много серных источников и работает курорт Серноводск-Кавказский. Город Шелковская — в Терек (так называется река, на левом берегу которой город и расположен). Город Наурская получит название Невре, что в переводе с чеченского означает «север».
В тот же день, на парламентском заседании, Владимир Шаманов заявил о недопустимости переименования. «Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — сказал он.