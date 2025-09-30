Тарификация по-итальянски

Юникредит-банк, второй по величине активов среди банков с иностранным участием, сделал новые шаги по сокращению бизнеса. С 1 октября тарифы на обслуживание юрлиц увеличиваются в пять раз, а с 1 декабря — еще в два раза. При этом банк прекращает прием новых клиентов. Бизнес российского банка итальянская группа UniCredit сокращает не первый год под давлением ЕЦБ. Ограничения в основном коснулись кредитных услуг и услуг для физлиц, часть корпоративных клиентов может остаться на обслуживании, что обеспечит дополнительную прибавку к прибыли банка, которую нельзя вывести за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Юникредит-банк, одна из крупнейших российских кредитных организаций с иностранным участием, объявил о резком увеличении тарифов для юрлиц. Согласно размещенной на сайте банка информации, с 1 октября большинство из них увеличивается в пять раз, до 20–30 тыс. руб. (в месяц), а с 1 декабря еще в два раза — до 40–60 тыс. руб. (в месяц). Кроме того, с 1 октября банк прекращает подключение к своим услугам новых клиентов. О причинах таких действий Юникредит-банк не ответил “Ъ”.

Юникредит-банк входит в состав итальянской банковской группы UniCredit. По данным российской отчетности, на 1 июля 2025 года активы банка составляли 736 млрд руб. (второе место среди банков с иностранным капиталом), сократившись с начала года на 13,6%. Чистая прибыль банка за первое полугодие 2025 года превысила 39 млрд руб., за год увеличившись на 34%.

Группа UniCredit который год планомерно сворачивает российский бизнес по требованию европейского регулятора (ЕЦБ) (см. “Ъ” от 1 февраля 2023 года, 8 мая 2024 года, 12 февраля 2025 года). Согласно российской отчетности, с начала 2024 года по 1 сентября 2025 года корпоративный кредитный портфель Юникредит-банка сократился в 7 раз, до 29 млрд руб., розничный портфель — в 1,5 раза, до 47,5 млрд руб. За этот же период остатки на счетах негосударственных организаций сократились в 1,6 раза, до 164 млрд руб., депозиты юрлиц — в 4,3 раза, до 54,5 млрд руб., депозиты физлиц — в 5 раз, до 13 млрд руб. В начале 2025 года для физлиц банк полностью остановил исходящие платежи в евро, а в середине года полностью прекратил платежи в долларах.

Помимо этого, с начала 2025 года Юникредит-банк сократил количество отделений более чем в три раза, сохранив лишь девять. При этом, комментируя рост прибыли российского подразделения по итогам первого полугодия, глава группы UniСredit Андреа Орчел заявлял, что она «в основном обеспечена разницей между ставками по депозитам и высокими доходами от размещения средств в Банке России» (см. “Ъ” от 24 июля).

Участники рынка отмечают, что ужесточение в обслуживании юрлиц происходит в рамках дальнейшего сокращения бизнеса.

По словам источников “Ъ” в двух крупнейших российских банках, путем увеличения стоимости тарифов в шесть-десять раз банк «мягко» вытесняет имеющихся клиентов и не впускает новых.

При этом, по мнению одного из собеседников “Ъ”, зарабатывание по факту дополнительной прибыли становится лишь бонусом для банка, так как в части комиссионных доходов, которые и без того сокращаются, наращивание прибыли будет несущественным в общей массе доходов банка. По данным отчетности банка, комиссионные доходы в августе составили 519 млн руб., сократившись в два раза по сравнению с январем. Как считает еще один источник “Ъ” на банковском рынке, «им нужно показать и сворачивание бизнеса», и сделать это не слишком вызывающе для российского регулятора.

При этом клиенты имеют возможность переходить в другие кредитные организации, в том числе с собственниками из дружественных юрисдикций (Китай, Турция и др.), тем более что, по оценке “Ъ”, базовые тарифы на рынке банковских услуг для юрлиц зачастую не превышают 3 тыс. руб. в месяц. Впрочем, часть организаций вполне может остаться на обслуживании в банке. «Клиенты могут оставаться, дожидаясь каких-то более серьезных ограничений. В данном случае такая стоимость некритична, тем более если все хорошо зарабатывают и не хотят экономить на этом»,— пояснил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

Вместе с тем дополнительная прибыль не будет лишней в дальнейшей судьбе банка.

Даже с учетом того, что, согласно требованиям российского законодательства, ее нельзя будет вывести за рубеж. Для продажи банков из недружественных юрисдикций требуется разрешение президента РФ. Причем сделки должны проводиться со скидкой не менее 60% от рыночной стоимости (капитала). Поэтому накапливаемая нераспределенная прибыль будет повышать стоимость кредитной организации. «И если вдруг банк пойдет по пути выхода с российского рынка, то они большую доходность смогут получить»,— отмечает господин Войлуков. Но если в будущем санкции будут сняты, «это позволит обратно развернуть всю эту работу, уже имея достаточно большой объем ликвидности», считает эксперт.

Ольга Базутова