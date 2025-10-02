Отдых на природе впишут в стандарт

В России утвержден первый национальный ГОСТ для глэмпингов. Он включает определение понятия, фиксируя базовые принципы размещения и работы объектов. Предложение глэмпингов только за последний год увеличилось в полтора раза. Доля некачественных проектов при этом может варьироваться от 20–30% до 60–70%. Но решить их проблему ГОСТ не поможет: следование ему остается добровольным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Росстандарт утвердил первый национальный ГОСТ «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования», следует из приказа ведомства от 30 сентября (есть у “Ъ”). Документ вступит в силу с 1 июня 2026 года и может применяться досрочно. В Росстандарте “Ъ” пояснили, что до сих пор нормативных документов, устанавливающих правила для глэмпингов и предоставления их услуг в России, не было. Это затрудняло развитие сегмента.

Новый ГОСТ, как пояснили в Росстандарте, предполагает, что глэмпинги могут работать на природных территориях, в сельской и горной местностях, в лесу, у водоемов. Средства размещения должны соблюдать меры, направленные на сохранение окружающей среды. В стандарте приведены требования к размещению, расположению, территории глэмпингов, перечню их услуг.

В Роскачестве ключевыми положениями документа считают четкие требования к инфраструктуре глэмпингов, уровню сервиса, информированию гостей, обеспечению их безопасности.

Утверждение ГОСТа в организации считают важным шагом формализации рынка. Его наличие позволит вести системный разговор с турагрегаторами о выделении отдельной категории, говорят там.

Рынок глэмпингов в России последние несколько лет достаточно активно растет, но его объем все же остается ограниченным. Сейчас для бронирования, согласно «Островку», доступны 330 объектов — это 1% от существующего на рынке размещения инвентаря. Год к году количество глэмпингов выросло на 52% год к году. В 2024 году аналогичный прирост оценивался в 94%.

В OneTwoTrip зафиксировали рост предложения за последний год на 29%. Но рынок постепенно насыщается: снизился эффект новизны, конкуренция и ожидания туристов выросли, констатирует представитель сервиса Елена Шелехова. В «Яндекс Путешествиях» экспозиция глэмпингов за год выросла на 60%. В «Островке» говорят, что количество бронирований размещения в таких объектах за январь—сентябрь прибавило 29% год к году.

Глэмпинги долгое время рассматривались инвесторами как перспективное направление за счет относительно невысокого порога входа и быстрой окупаемости.

Ночь в таких объектах нередко стоит дороже, чем в классических отелях. В «Островке» средняя стоимость бронирования в глэмпингах по итогам января—сентября 2025 года оценивают в 10,5 тыс. руб. в сутки, год к году показатель вырос на 8%. Для сравнения: в сегменте отелей «четыре звезды» увеличение составило 5%, до 9,8 тыс. руб. Средний показатель по всем категориям объектов прибавил 10%, до 5,9 тыс. руб. за ночь.

Руководитель компании «Природный кодекс» Марина Ненарокова говорит, что с ростом предложения на рынке глэмпингов появилось много некачественных объектов. В зависимости от региона их доля может варьироваться от 20–30% до 60–70%, поясняет она на основе субъективной оценки. Эксперт говорит, что речь обычно идет о глэмпингах, построенных на непригодных земельных участках, с недостаточным расстоянием между юнитами, плохими видами, некачественными или даже опасными строениями.

Госпожа Ненарокова, впрочем, сомневается, что утверждение ГОСТа решит проблему сомнительного предложения на рынке. Выполнение подобных стандартов в России носит исключительно добровольный характер, поясняет она. Хотя документ, по мнению эксперта, может лишь быть ориентиром для предпринимателей относительно потребительских ожиданий от формата.

Александра Мерцалова