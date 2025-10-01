«Сбер» и «Коммерсантъ» подписали соглашение о партнерстве в цифровой сфере

Сбербанк и АО «Коммерсантъ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно направлено на развитие совместных проектов в области цифровых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роман Уманский (слева) и Герман Барг Фото: Пресс-служба Сбербанка Роман Уманский (слева) и Герман Барг Фото: Пресс-служба Сбербанка Роман Уманский (слева) и Герман Барг Фото: Пресс-служба Сбербанка Следующая фотография 1 / 3 Роман Уманский (слева) и Герман Барг Фото: Пресс-служба Сбербанка Роман Уманский (слева) и Герман Барг Фото: Пресс-служба Сбербанка Роман Уманский (слева) и Герман Барг Фото: Пресс-служба Сбербанка

«Ключевыми направлениями сотрудничества станут интеграция сервисов "Сбера" в цифровые платформы "Коммерсанта", а также совместный анализ данных для глубокого понимания аудитории и персонализации контента и услуг»,— сообщается в пресс-релизе.

Документ подписали председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг и генеральный директор АО «Коммерсантъ» Роман Уманский. Соглашение рассчитано на три года.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии наших цифровых продуктов. Использование технологических возможностей и масштаба экосистемы "Сбера" позволит повысить операционную эффективность и качество сервисов для нашей аудитории»,— сказал Роман Уманский.