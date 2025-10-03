Пятеро призывников потерялись в Норвегии на границе с Россией

Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности около двух недель. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на полицию. Правоохранители проводят поисковую операцию.

Пропавших ищут с помощью дронов и собак. По словам представителя полиции, основными версиями произошедшего рассматривают то, что солдаты заблудились или несчастный случай.

По информации ведомства, сначала пропавшими считались десять человек, но пятерых удалось найти. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, двоих обнаружили с вертолета.