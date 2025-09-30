Почувствуйте розницу

Как стало известно “Ъ”, ВТБ (MOEX: VTBR) покидает зампред правления — руководитель розницы Александр Пахомов, назначенный на эту должность в мае. Непосредственно прямым оперативным управлением розницей займется первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова, которая до сих пор курировала его глобально. На данном, по сути, завершающем этапе интеграции дочерних банков в ВТБ такое решение выглядит оправданно, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что 1 октября зампред правления — руководитель розницы ВТБ покидает группу, рассказали “Ъ” источники, близкие к ВТБ. До этого господин Пахомов возглавлял Почта-банк (находится в процессе интеграции в ВТБ). Эту должность господин Пахомов занял 29 мая текущего года, после того как этот пост неожиданно покинул Георгий Горшков (сейчас возглавляет Вайлдберриз-банк).

По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, уход Горшкова был внезапным и произошел из-за разногласий с Ольгой Скоробогатовой.

При этом кандидатура Александра Пахомова выглядела абсолютно логично, поскольку именно в это время шел активный процесс интеграции Почта-банка (завершение запланировано на 2026 год). По информации собеседников “Ъ”, господин Пахомов принял решение продолжить карьеру вне группы ВТБ. Получить его комментарии “Ъ” во вторник не удалось. В пресс-службе ВТБ не комментируют кадровые изменения.

Госпожа Скоробогатова пришла в ВТБ в марте, до 2 декабря 2024 года она занимала пост первого зампреда Банка России, но покинула его, «выразив желание продолжить карьеру в другом месте». Изначально предполагалось, что она займется вопросами стратегического развития и стратегических партнерств ВТБ, а также вопросом развития системы международных расчетов. Однако, по словам собеседников “Ъ”, она довольно быстро стала глобальным куратором розницы, которая переживала глобальные интеграционные процессы (интеграция банка «Открытие», РНКБ, Почта-банка).

Искать нового куратора розницы на уровне зампреда правления, по информации “Ъ”, в ВТБ не планируют. Прямое оперативное руководство всем розничным бизнесом возьмет на себя Ольга Скоробогатова.

Такое решение позволит укрепить координацию бизнеса, утверждает источник “Ъ”, близкий к группе. «Ольга Скоробогатова отлично погружена в технологическую повестку. За короткое время у нее сложился прямой контакт с руководителями ключевых бизнес-направлений, и сейчас, после стартового этапа, пришло время "строить"»,— рассказывает собеседник “Ъ” в ВТБ.

На данный момент интеграционные процессы в рознице ВТБ фактически закончены (завершена интеграция «Открытия» и РНКБ, в финальной стадии интеграция Почта-банка). Сейчас кроме технологического усиления и улучшения финансовых результатов задачами розницы остаются более быстрый вывод на рынок новых продуктов и масштабирование бизнеса для физлиц, отмечает один из источников в банке. «Александр Пахомов подготовил хороший плацдарм для этого, запустив интеграцию ВТБ с Почта-банком,— говорит он.— Основы — запуск продаж продуктов ВТБ на "Почте", подготовка цифровой миграции — уже заложены».

По мнению экспертов, переход к прямому управлению глобальным куратором всего розничного бизнеса на оперативном уровне в ВТБ сейчас оправдан.

«Ольга Скоробогатова уже глубоко погрузилась в бизнес, усиливает свои позиции и управленческую вертикаль, привлекая лучшие кадры,— отмечает глава TopContact Артур Шамилов.— Логично, если она сфокусирует на себе больше управленческих рычагов для более высокого темпа принятия решения и внедрения изменений». По его словам, стиль руководства у нее достаточно динамичный, но при этом рациональный и предполагает детальное погружение в контекст — на сегодняшнем этапе необходимость в отдельной управленческой единице куратора розничного бизнеса, таким образом, отпадает.

«Такая централизация управления — в виде сокращений промежуточного звена — характерна для банков, находящихся в активной фазе технологической модернизации, что и транслирует ВТБ,— указывает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.— Розничный бизнес сегодня перестал быть просто набором традиционных банковских продуктов, это сложная экосистема, где цифровые сервисы, финтех-решения и классическое банковское обслуживание должны работать как единый механизм».

Ксения Дементьева, Владимир Лавицкий