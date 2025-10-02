Не корысти ради, а травмы для

Как стало известно “Ъ”, подполковник российский армии с 34-летней выслугой Андрей Рева получил три года заключения за мошенничество с компенсацией за ранение в ходе СВО. Сам офицер утверждает, что действительно был контужен и травмирован в Луганской народной республике, где его БТР попал под обстрел вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подполковник Рева, отдавший три десятка лет армейской службе, был признан Ростовским гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ). Офицеру назначили три года лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Кроме того, к нему был удовлетворен иск Минобороны, признанного потерпевшей стороной, на 3 млн руб. Южный окружной военный суд апелляционную жалобу защиты отклонил, исключив из дела ряд доказательств и сняв штраф в размере 300 тыс. руб.

«Мы лишь на днях получили мотивировочное решение суда, изучив которое подадим кассационную жалобу»,— пояснил “Ъ” адвокат Алексей Донец.

Поводом для уголовного дела в отношении Андрея Ревы, по данным “Ъ”, стала проверка обоснованности компенсационных выплат в 3 млн руб. за ранения, контузии и травмы, полученные участниками СВО.

16 марта 2022 года находившийся в командировке офицер Рева, согласно документам, попал под артобстрел противника в городе Первомайске и был сброшен взрывной волной с БТР, на котором ехал с сослуживцами. На основании сообщенных Андреем Ревой сведений ему был поставлен диагноз «минно-взрывная травма с контузией мозга», а также «многочисленные ушибы». «Заведомо ложные и недостоверные сведения» об обстоятельствах травмы, по версии обвинения, офицер сообщил врачам как в Луганске, так и позже в 1062-м военном клиническом госпитале в Ростове-на-Дону. В медучреждении он «подал рапорт командиру войсковой части о производстве ему выплаты, предусмотренной за травму», и на основании справки и рапорта получил на счет в банке 3 млн руб.

Деньгами «осужденный распорядился по своему усмотрению, чем причинил Минобороны РФ ущерб в особо крупном размере».

До инцидента Андрей Рева проходил службу в 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии — преемнице легендарной стрелковой дивизии, чьи воины в мае 1945 года водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. По словам адвокатов, начальник отдела комплектования штаба воинской части неоднократно выезжал в зону СВО, отвечая за учет личного состава. Как утверждает защита, в материалах дела нет состава преступления, поскольку подполковник «не осуществлял никаких действий для обмана или злоупотребления доверием». По версии Андрея Ревы, рапорт в госпитале он написал, поскольку такую бумагу требовали от всех поступавших в него военных. Более того, на тот момент о выплатах никто из военнослужащих еще толком не знал, так как соответствующую информацию довели до них только через месяц. При этом компенсация должна была согласовываться с командиром части и начальником штаба. Однако последние на следствии заявили, что документы по подполковнику не подписывали.

Изначально рапорт офицера был оставлен без движения, а потом оказалось, что его кто-то сфальсифицировал.

«Помимо этого, в деле имеются и другие откровенные фальсификации, но суд не обратил на них внимания»,— считают защитники. В частности, по их словам, в судебное заседание не были вызваны врачи, осматривавшие подполковника Реву сразу после ранения. Между тем, как они утверждают со ссылкой на медиков, непосредственные признаки контузии могут перестать проявляться через пять-десять дней, хотя ее последствия остаются.

Напомним, что с ноября 2024 года выплаты за ранения на СВО стали дифференцированными и составляют от 1 млн до 3 млн руб. Степень тяжести устанавливается военно-медицинской комиссией.

Сергей Сергеев