Правительство США приостановило работу

В США 1 октября с 00:01 по местному времени (7:01 мск) наступил шатдаун. Правительство страны приостановило работу из-за того, что Сенат не сумел согласовать бюджет на новый финансовый год.

На рассмотрении сенаторов были два законопроекта, направленные на финансирование работы правительства. Документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали нужных 60 голосов, хотя один из них получил одобрение Палаты представителей. Главной причиной разногласий стал проект медицинской помощи для американцев: демократы хотят продлить срок его действия, истекающий в конце года.

На время шатдауна большинство госслужащих отправят в неоплачиваемые отпуска. Те, чья работа считается критически важной (в том числе военные, медики, пограничники, работники транспорта), будут работать без зарплаты.

В предыдущий раз шатдаун в США также произошел в президентство Дональда Трампа. Тогда американское правительство приостановило работу на 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го, что стало самым длинным шатдауном в истории страны. На этой неделе господин Трамп говорил, что этого можно избежать.