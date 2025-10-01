К автомобилям примеряют шашечки

Первый перечень автомобилей для использования в такси, представленный Минпромторгом, оказался неоднозначным. В список не вошли самые локализованные иномарки, но попали очевидно не предназначенные для перевозок пассажиров в такси модели «УАЗ» и семейство Lada Niva. Участники рынка такси ожидают публикации финальной версии перечня, подчеркивая, что без него не могут планировать закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В него вошли 20 моделей от шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8). Перечень, уточняют в министерстве, будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и машин, производство которых будет налажено в рамках специнвестконтрактов: «с учетом обязательств по углублению локализации».

Список автомобилей совпадает с ранее опубликованными данными “Ъ” за исключением марок Haval и Solaris. По оценке главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, Haval Jolion и модельный ряд Solaris — самые локализованные в России иномарки (Solaris — де-факто модели Hyundai и Kia). Впрочем, поясняет источник “Ъ”, эти бренды — как и машины Tenet калужской сборки — вероятно, появятся в следующей редакции перечня. Второй собеседник “Ъ” отмечает, что Haval и «АГР Холдинг» (производитель Solaris и Tenet) активнее всего лоббируют включение их моделей в обновленный перечень. Еще 10 сентября возможность эксплуатации Haval в сфере такси обсуждалась на встрече руководства Great Wall (владеет брендом) с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Третий источник “Ъ” отмечает, что во включении в перечень заинтересованы практически все перезапущенные после ухода иностранных собственников площадки, включая калининградский «Автотор», с 2022 года переориентировавшийся на сотрудничество с китайскими брендами.

Текущую версию списка скорее можно назвать «рабочей», составленной для ориентира, добавляет другой собеседник “Ъ”, а публикация его в таком виде связана с обещанием Минпромторга обнародовать информацию в сентябре, что министерство формально практически и сделало.

«Когда перечень будет финализироваться, к маркам и моделям добавятся еще WMI-коды (первые три символа VIN-кода), чтобы можно было однозначно идентифицировать автомобиль. Например, тот же Voyah производятся и в Китае, и в России»,— поясняет он.

Из представленного списка всего лишь пять моделей стоят дешевле 1,5 млн руб.: для отрасли, где ключевую роль играют самозанятые водители и небольшие таксопарки, такие цены фактически закрывают возможность обновления автомобилей, уверена председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «На региональных рынках машины дороже 1,5 млн руб. практически не окупаются»,— вторят в сервисе такси «Максим». При этом модели Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер», вероятно, включены в список формально (уровень локализации выше 3200 баллов): представить их в такси просто невозможно, добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Это автомобили для езды по бездорожью, а не для работы в условиях городского такси»,— соглашается госпожа Зарипова.

700 тысяч автомобилей зарегистрировано в таксопарках в РФ на май 2025 года, по оценкам Общественного совета по развитию такси

Есть сомнения и в спросе на модели Evolute: водители не арендуют электромобили из-за сложностей в эксплуатации, а таксопарки не хотят переплачивать за обслуживание, считает основатель агрегатора такси «ИксКар» Максим Именинник. «Обслуживание электромобилей требует особой квалификации, а в перспективе их ждет дорогостоящая замена аккумулятора. Стоимость электромобилей также заметно выше, чем привычных автомобилей с ДВС, что для таксопарков будет чрезвычайно болезненно»,— добавляет Антон Шапарин.

Что касается машин АвтоВАЗа, то региональные таксопарки и без закона о локализации давно закупают Lada Granta просто как автомобили по наименьшей цене, также распространены в такси Vesta и Largus, рассказывают в сервисе «Максим». Поскольку треть списка разрешенных к работе в такси машин за моделями Lada, создаются риски роста цен при ограниченной конкуренции, отмечает исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.

По оценке господина Именинника, из представленного списка для тарифа «эконом» в городах-миллионниках подходят «Москвич» и Evolute, а для регионов — модели Lada, которые в маленьких городах пользуются гораздо большим спросом, чем в больших.

В тарифах «комфорт» и «комфорт плюс» себя смогут проявить тот же «Москвич» и Evolute, в «бизнесе» и выше — Voyah и Sollers, рассуждает он. Недостаток выбора, рассуждает Максим Именинник, отмечается для тарифов «эконом», «комфорт» и «комфорт плюс». В условиях роста цен и дорогого лизинга перевозчики смогут в этом году обновить менее 10% парка и будут выбирать автомобили с максимальным ресурсом и минимальными расходами, добавляет Наталия Лозинская.

Опрошенные “Ъ” сервисы такси ожидают публикации финального списка допущенных к работе в отрасли автомобилей. В Минпромторге сроков не раскрывают, однако это, очевидно, произойдет до вступления закона в силу: до 1 марта 2026 года, уточняет один из собеседников “Ъ”. «Отрасли такси нужен полный перечень разрешенных автомобилей как можно скорее — от него напрямую зависят закупки партнеров на следующий год и их адаптация к новому закону»,— говорят в «Яндекс Такси». По мнению представителя компании, в перечень на прозрачных условиях должны попасть машины всех локализованных в России автозаводов, иначе отрасль столкнется с негативными последствиями: оттоком водителей и снижением доступности услуг такси.

Наталия Мирошниченко, Дарья Андрианова