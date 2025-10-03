«Теневого» миллиардера Сулейманова арестуют по подозрению в заказном убийстве

По данным источников «Ъ», Басманный райсуд сегодня рассмотрит ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте «теневого» миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его обвиняют в организации заказного убийства бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ибрагима Сулейманова задержали накануне. Вместе с ним задержан предполагаемый исполнитель преступления, уточнил источник «Ъ».

Миллиардер уже был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в 2004 году. Тогда ущерб от махинаций превысил $4,5 млн. Господин Сулейманов отсидел 10,5 года и в 2015 году освободился по УДО. Как выяснилось позднее, после освобождения он вернулся к криминальному бизнесу.

Ибрагим Сулейманов был зятем одного из создателей ЮКОСа Платона Лебедева, и, возможно, через доверенных лиц владел несколькими компаниями, занимающимися в том числе туристическим бизнесом.

Николай Сергеев