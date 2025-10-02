Bruegel: Россия стала четвертым по объемам поставщиком газа в страны Евросоюза

По итогам первых девяти месяцев 2025 года Россия заняла четвертое место среди поставщиков газа в страны Евросоюза. Данные следуют из подсчетов, основанных на информации европейского аналитического центра Bruegel. По сравнению с прошлым кварталом объемы импорта снизились.

Общий объем российских поставок (трубопроводный газ и СПГ) за этот период составил около 27,6 млрд куб. м. Объем оказался меньшим, чем у трех других крупных поставщиков: Норвегии (71,9 млрд куб. м), США (61,3 млрд куб. м) и Алжира (29 млрд куб. м).

Несмотря на общее снижение, Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Европу на 7% по маршруту «Турецкий поток» (до 13 млрд куб. м). «Турецкий поток» остается единственным действующим маршрутом трубопроводных поставок в Европу. Остальной российский газ поставляется в виде сжиженного природного газа.