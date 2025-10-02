Bloomberg: Россия готовит ответ на случай присвоения ЕС ее активов

Россия планирует национализировать и распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству РФ источник. Президент Владимир Путин, говорится в сообщении, во вторник подписал указ, разрешающий ускоренную продажу государственных активов в особом порядке.

Указ ограничивает предпродажную оценку до 10 дней и ускоряет государственную регистрацию права собственности, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Для проведения такой оценки был назначен государственный «Промсвязьбанк».

До сих пор в РФ воздерживались от национализации активов, принадлежащих международным корпорациям. Вместо этого Россия приняла меры по передаче некоторых компаний во временное управление, прежде чем организовать продажу привилегированным покупателям с большими скидками, отмечает агентство.

Сотни западных компаний, работающих в секторах от банковского дела до производства потребительских товаров, по-прежнему работают в России, включая UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc и Mondelez International Inc., напоминает агентство.

Ранее ЕС предложил план, который не будет сводиться к аресту активов, а требования России, если они возникнут в будущем, будут гарантированы. Москва получит средства обратно, если «согласится компенсировать Украине ущерб, причиненный войной».

Эрнест Филипповский