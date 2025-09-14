Главные новости за неделю 8 – 14 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Объединенная компания Wildberries & Russ объявила о начале приема поставок на логистический комплекс в Шушарах, построенный вместо склада, сгоревшего в январе 2024 года. С 8 сентября новый объект стал доступен для приема товаров по модели продаж «Маркетплейс» (со склада продавца), сообщили в РВБ. Площадь логистического центра составляет 106 тыс. кв. м. При полном запуске его вместимость достигнет 58 млн товаров, уточнили в компании.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 15-летней школьницы, труп которой был обнаружен в апарт-отеле на Витебском проспекте в Петербурге. Ход и результаты расследования контролирует городская прокуратура. В СКР сообщили, что молодой человек пригласил знакомую в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ей ножом множественные удары, а также ранил себя. Подозреваемый сейчас находится в больнице. Подробности — в материале «Ъ-СПб».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией посетил Узбекистан для укрепления существующих и установления новых деловых и культурных связей. В частности, стороны подписали «дорожную карту» по сотрудничеству между Петербургом и Ташкентом на 2026-2028 годы. В Узбекистане градоначальнику представили три варианта будущего квартала «Санкт-Петербург» в Новом Ташкенте. Позднее господин Беглов отчитался о своей поездке перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Всеволожский городской суд вынес приговор Даниилу Кузнецову по делу об убийстве и расчленении знакомого трансгендера («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Обвиняемый получил 11 лет ИК строгого режима. Суд установил, что фигурант совместно со своей подругой и убитым употреблял спиртные напитки и в ходе вспыхнувшего конфликта избил последнего до смерти. После этого убийца расчленил тело, разложил по чемоданам и оставил на берегу Невы.

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа. Он продолжит руководить музеем в Петербурге в течение следующих пяти лет. Господин Мишустин подписал соответствующее распоряжение 10 сентября. В рамках петербургского культурного форума господину Пиотровскому и дирижеру Теодору Курентзису вручили Эрмитажную премию.

ФСБ задержала замдиректора по строительству АО «Метрострой Северной Столицы» Алексея Хренова и гендиректора ООО «Альянс Сервис» Василия Савенкова. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Фигуранты, по версии правоохранителей, изготовили документы, содержащие ложную информацию об утилизации грунта из шахты станции метро «Театральная» на сумму 2,5 млн рублей. Позднее стало известно, что Ленинский районный суд избрал господину Хренову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вкладчикам Таврического банка начали выплачивать страховые возмещения, сообщили в агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Граждане могут обратиться с заявлением о выплате через сайт АСВ или «Госуслуги». Средства перечислят по номеру карты «Мир» или по реквизитам счета. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить до 57 тыс. вкладчиков. Размер страхового возмещения — 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты по вкладам. За первый день вкладчикам Таврического банка выплатили 6,8 млрд рублей.

Полиция Петербурга накрыла масштабный канал нелегальной миграции через ГК «Лидер Консалт» и связанные с ней фирмы. По итогам обысков было задержано десять человек, среди которых лица, занимающие руководящие должности. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В ведомстве полагают, что на протяжении пяти лет фигуранты предоставляли персонал строительным и клининговым фирмам, а также сервисам доставки. В зависимости от роли каждому обвиняемому избрали меру пресечения.

Компания «Биотроф» ввела в эксплуатацию комплекс по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных площадью 7 тыс. кв. м в Тосненском районе Ленобласти. Итоговый объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. На территории комплекса располагаются административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса. Проектная мощность предприятия — 1,3 тыс. тонн готовой продукции в год. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В ночь на 12 сентября и утром в пятницу Ленобласть подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за этого в Пулково снова вводили план «Ковер». Задержанными и отмененными в итоге оказались более 40 рейсов. В небе над регионом сбили свыше 30 БПЛА, в порту Приморск загорелось судно. В результате атаки дронов пострадала жительница Лужского района, на чей дом упали обломки.

В День перенесения мощей князя Александра Невского 12 сентября по Невскому проспекту прошел традиционный крестный ход. Колонна от Казанского собора проследовала до площади Александра Невского примерно за час. В этом году в крестном ходе приняли участие десятки тысяч человек. Из-за проведения церковного мероприятия перекрывали движение по Невскому проспекту. О том, как это было — в репортаже и фотогалерее «Ъ-СПб».

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 11 сентября вынес постановление о наложении штрафа в отношении депутата городского Заксобрания Михаила Амосова по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) за публикацию поста с фотографией Алексея Навального. По решению суда парламентарий заплатит за это правонарушение 1,5 тыс. рублей. В разговоре с «Ъ-СПб» господин Амосов заявил, что признает свой проступок и не намерен подавать никаких апелляций.

АО «Дом.РФ» объявило об изъятии для дальнейшей продажи на торгах здания ФСИН на Арсенальной набережной, 7 около бывшей тюрьмы «Кресты». Объект закреплен на праве оперативного управления за федеральным казенным учреждением «Колония-поселение № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Протокол голосования правительственной комиссии опубликовали на сайте корпорации. Площадь здания составляет почти 1000 кв. м.

В рамках пленарного заседания XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур выступил президент РФ Владимир Путин. В своей речи глава государства, в частности, отметил, что «человечеству предстоит освоить новую реальность и сохранить корни, которые служат опорой». Также господин Путин выразил уверенность, что мир будущего — «это мир любви и дружбы, а не одиночек и эгоистов в киберпространстве».

В Петербурге погиб известный патологоанатом Борис Ариэль. Поисково-спасательная служба достала его тело из воды на озере Сестрорецкий Разлив. Поиски заслуженного врача РФ врача начались утром 13 сентября — было известно, что он отправился на прогулку. Позднее его вещи нашли на берегу, очевидцы заметили, как врач плавал в водоеме. К поискам пропавшего подключались спасатели.

Очередному налету БПЛА Ленинградская область подверглась в ночь на 14 сентября. Несколько беспилотников сбили в Киришском районе. Нападение снова не обошлось без последствий — в результате падения обломков дрона произошел пожар на крупнейшем на Северо-Западе нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ компании «Сургутнефтегаз» в городе Кириши. Спасателям удалось ликвидировать возгорание достаточно оперативно, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сразу два чрезвычайных происшествия на железной дороге случилось на территории 47-го региона рано утром в воскресенье. В Лужском районе с рельсов сошли 15 порожних вагонов товарного состава на перегоне Строганово — Мшинская. В результате обошлось без пострадавших. Еще одно ЧП произошло в Гатчинском округе, где близ станции Семрино с рельсов сошел тепловоз. Погиб машинист. Основной версией произошедшего называется диверсия.

Вечером в воскресенье, 14 сентября, на фоне различных происшествий в Ленинградской области завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора. В общей сложности на территории региона работало 1014 избирательных участков, в Петербурге — 18. По последним данным Леноблизбиркома, явка составила 836 282 человека — 58,41% избирателей. Окончательные итоги подведут в понедельник. Подробнее о том, как прошли выборы губернатора Ленобласти — в материале «Ъ-СПб».