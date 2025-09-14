Атака на Ленобласть

На фоне трехдневных выборов губернатора Ленинградской области регион подвергся массированным атакам БПЛА. Также ЧП произошли на железной дороге, где сошли с рельсов грузовые вагоны и погиб машинист тепловоза. Власти напрямую увязывают случившееся с продолжающимся голосованием и называют произошедшее диверсией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первым в половине четвертого утра 14 сентября появилось сообщение об очередной атаке БПЛА на территории Ленобласти — три беспилотника сбили в Киришском районе. Нападение не обошлось без последствий: в результате падения обломков дрона произошел пожар на крупнейшем на Северо-Западе нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ в городе Кириши.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, возгорание на территории завода, принадлежащего нефтяной компании «Сургутнефтегаз», удалось достаточно оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

В связи с произошедшим в петербургском аэропорту Пулково вновь вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

В 05:29 глава 47-го региона опубликовал новый пост, в котором рассказал о сходе с рельсов нескольких вагонов порожнего товарного состава на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе. Сначала сообщалось о трех вагонах, позднее появилась цифра десять, по последним данным их число выросло до 15. К месту происшествия были направлены два аварийно-восстановительных поезда из Петербурга. Информации о пострадавших не поступало.

Основной версией ЧП с сошедшими с рельсов товарными вагонами была практически сразу же названа возможная диверсия. Сейчас на месте продолжают работать следователи, туда же вызваны саперы.

Движение поездов из-за аварии перекрыли в двух направлениях. В пути было задержан десяток электричек и несколько пассажирских составов. Электропоезда на участке движения Сиверская — Луга отменили полностью.

Около 10 утра от губернатора появилось еще одно сообщение об очередном инциденте. На этот раз трагическом.

«Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой»,— написал господин Дрозденко.

Глава региона пообещал усилить работу правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта и направить дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях. На направлении Луга — Гатчина — Петербург также увеличили количество автобусов.

Напомним, что в эти дни в Ленинградской области проходят выборы губернатора. Региональные власти фактически в открытую заявляют, что ночные происшествия в регионе являются провокацией, направленной на срыв голосования. В Леноблизбиркоме тем временем отчитались, что по состоянию на 15:00 воскресенья явка избирателей составила 54,49% (780 065 человек). Выборы в Ленобласти завершатся в 20:00 14 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал о ликвидации 30 БПЛА над Ленобластью и возгорании судна в порту Приморск в ночь на минувшую пятницу, 12 сентября.

Андрей Цедрик