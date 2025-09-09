Суд огласил приговор по делу об убийстве и расчленении нетрадиционного знакомого

Всеволжский городской суд Ленинградской области вынес приговор Даниилу Кузнецову по делу об убийстве и расчленении знакомого трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый получил 11 лет колонии строгого режима.

Убитый Вячеслав Демчук, позиционировавший себя как женщина, с 26 по 28 февраля выпивал в компании Даниила Кузнецова и его супруги Лолиты, недавно сменившей пол (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом РФ экстремистским и запрещено в России).

В компании произошел конфликт, в ходе которого Кузнецов избил Демчука, от чего последний скончался. После этого убийца расчленил тело потерпевшего и разложил по чемоданам, которые оставил в Невском районе Петербурга.

Подробнее об истории с убийством и расчленением трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России) — в материале «Ъ-СПб» «Подруга подкинула проблем».

Артемий Чулков