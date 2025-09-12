Путин выступает на пленарном заседании форума объединенных культур в Петербурге

Вечером в пятницу, 12 сентября, в рамках пленарного заседания XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур в Государственном Эрмитаже началось выступление президента РФ Владимира Путина.

В своей речи глава государства, в частности, отметил, что «человечеству предстоит освоить новую реальность и сохранить корни, которые служат опорой». Также господин Путин выразил уверенность, что мир будущего — «это мир любви и дружбы, а не одиночек и эгоистов в киберпространстве».

Напомним, что тема форума в этом году: «Возвращение к культуре — новые возможности». В числе участников и гостей — деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. В общей сложности на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и из-за рубежа.

В предыдущие годы президент РФ уже несколько раз принимал участие в петербургском культурном форуме и в своих выступлениях обращал внимание на миротворческую миссию культуры.

Андрей Цедрик