Вкладчикам Таврического Банка выплатили 6,8 млрд рублей за первый день

За первый день со старта выплат вкладчикам Таврического Банка перечислили 6,8 млрд рублей. Это превышает 10% страховой ответственности Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по кредитной организации.

Как уточнили в пресс-службе корпорации, 6 тыс. вкладчиков банка обратились за возмещением денежных средств через сайт АСВ и портал «Госуслуги».

Вкладчики получают страховое возмещение из фонда обязательного страхования вкладов. Для его начисления в заявлении необходимо указать реквизиты счета или номер карты «Мир».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выплата страхового возмещения вкладчикам Таврического Банка стартовала 10 сентября.

Татьяна Титаева