Подруга подкинула проблем

Полицейские задержали семейную пару, которая проходит в разных статусах по уголовному делу об убийстве и расчленении трансгендера в Ленобласти. Супруга сама ранее прошла процедуру смены пола и стала известна в сети как Лолита Чародейка, ранее ее знали под именем Аркадий. После расправы молодожены упаковали части тела жертвы в чемоданы и вывезли к берегу Невы, а сами бросились в бега. Останки случайно обнаружил любитель купания в холодных водоемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лолита «Чародейка» Кузнецова

Фото: @lolitasorceress Лолита «Чародейка» Кузнецова

Фото: @lolitasorceress

Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, жестокая расправа произошла 26 февраля в Мурино Ленинградской области в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики. Убитым оказался 27-летний Вячеслав Демчук — знакомый пары, который позиционировал себя как женщина и старался выглядеть соответственно. Главные подозреваемые — супруги Даниил и Лолита Кузнецовы. Последняя некоторое время назад сменила пол. По информации СМИ, ранее ее знали под именем Аркадий.

На появившихся в сети кадрах, снятых, судя по всему, незадолго до смерти на смартфон жертвы, видно, как они вместе с Лолитой распивают спиртное в автомобиле.

На допросе пара пояснила, что Вячеслав Демчук был у них в гостях. В беседе с сотрудником полиции Даниил Кузнецов называет погибшего исключительно в женском роде. Он признался, что у них произошел конфликт, в результате которого «подруга» была забита до смерти.

«Сначала выпили, потом она начала говорить, что у них с Лолитой конфликт какой-то произошел. И после этого она еще в туалет отошла. Потом набросилась на нее, начала нож брать. Я ее как-то отодвинул, начал бить. Потом уже понял, что она умерла»,— сказал муж.

Однако на языке протокола это звучит так: «Нанес не менее трех ударов в область головы рукой своему знакомому, от которых он упал, после чего нанес не менее двух ударов ногой по голове, а также сделал удушающий прием руками, отчего последний скончался на месте происшествия».

По данным полиции, чтобы скрыть преступление, убийцы расчленили тело. На опубликованных МВД кадрах видно, как супруги несут в лифт два больших чемодана, в это время их замечает один из местных жителей.

Задержанный Даниил Кузнецов добавил, что решение порезать труп на куски было продиктовано испугом. Его жена подтвердила на камеру, что помогала выносить чемоданы. Затем они попытались скрыться в Петрозаводске (Республика Карелия), где и были задержаны при содействии местных силовиков.

Останки были обнаружены 1 марта в Невском районе города. Их нашел петербуржец, увлекающийся моржеванием: он пришел окунуться в Славянке (приток Невы), где наткнулся на черный и розовый чемоданы, которые валялись недалеко от Рыбацкого моста. «Полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. При содействии полицейских из Республики Карелия их задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации»,— сказано в сообщении госпожи Волк.

В соцсетях Лолита Кузнецова (Близнецкая, Фантом, Чародейка, Lalola66625) называет себя астрологом и экстрасенсом. Как выяснил «Ъ», в прошлом она занималась веб-камом и проституцией, а также снималась в фильмах для взрослых.

Также Lalola66625 была участницей скандального интернет-шоу «Игры Габара» блогера Александра Гамбарова, где присутствующие выполняют различные челленджи за деньги, и себя также называла трэш-блогером. Муж увлекается бодибилдингом.

В ГСУ СКР по региону сообщили, что Даниилу Кузнецову предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ), в ходе допроса он полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили «Ъ» в СКР, его супруга в настоящий момент проходит по делу как свидетель.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург