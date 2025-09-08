Любовь до гроба

В Санкт-Петербурге девятиклассницу обнаружили зарезанной в номере отеля, куда она, по версии следствия, приехала на встречу с 18-летним приятелем. Жертва получила более 30 ножевых ранений, а юноша, которого правоохранители считают главным подозреваемым, пытался покончить с собой в тех же апартаментах. Известно, что мать погибшей девушки была против ее общения с молодым человеком, а сами подростки несколько лет назад познакомились на популярной онлайн-платформе Roblox.

Петербургская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 15-летней школьницы, тело которой вечером 7 сентября обнаружила полиция в апарт-отеле In2it на Витебском проспекте в Московском районе города. По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил знакомую в номер, где «на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары» девушке, от которых та скончалась.

По информации ГУ МВД России по региону, звонок о происшествии поступил в 19:27 на пульт дежурного от администратора гостиницы: он рассказал о находящихся в апартаментах без сознания девушке и парне, которые лежали там все в крови. «Прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 15-летней жительницы садоводческого товарищества "Звездочка" города Павловска Пушкинского района»,— говорится в сообщении.

18-летний юноша, как уточнили в главке, является уроженцем Южно-Сахалинска и стал главным подозреваемым. По сети разошлось видео, как якобы эти подростки идут вместе по коридору отеля и заходят в номер.

Как сообщили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах, на теле девушки обнаружено не менее трех десятков колото-резанных ранений. Она проживала в Павловске с матерью и ее сожителем и училась в частной школе. Два года назад девушка познакомилась с 16-летним на тот момент Максимом на платформе Roblox (созданная еще в 2006 году, но ставшая популярной относительно недавно онлайн-площадка, где игроки постоянно проводят время с другими людьми.— «Ъ-СПб»). В феврале текущего года дочь заявила, что юноша хочет приехать к ней, но мама была против их общения. В апреле девушка сказала матери, что рассталась с ним.

В день трагедии, как стало известно «Ъ-СПб», девушка сообщила дома, что поедет к подруге.

Молодой человек, по данным МВД, был обнаружен полицейскими рядом с телом жертвы в состоянии острого психоза с резаными ранами рук. «Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу»,— пояснили в ведомстве.

За последние годы это не первый подобный случай в Петербурге. Так, в мае 2023 года в одном из номеров отеля «Максимус Апартамент» была обнаружена мертвой бывшая порноактриса Екатерина Андреева (Эми Дэйс) со множеством ножевых ранений, а ее приятель выпал с седьмого этажа апартаментов. Годом ранее в доме на Южном шоссе нашли убитой 26-летнюю вебкам-модель Анастасию Хамловскую (псевдоним — Анастасия Гришман). На ее шее также зафиксировано множество колото-резаных ран. По обвинению в убийстве был арестован ее 25-летний сожитель Дмитрий Чернышов.

Андрей Кучеров