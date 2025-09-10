Премьер-министр переназначил Пиотровского на пост гендиректора Эрмитажа

Глава кабинета министров Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа. Он продолжит руководить музеем в Петербурге в течение следующих пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Государственного Эрмитажа Миахил Пиотровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Генеральный директор Государственного Эрмитажа Миахил Пиотровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Мишустин подписал соответствующее распоряжение 10 сентября. Михаил Пиотровский занимает кресло гендиректора Эрмитажа с 1992 года. За свою работу он был отмечен госнаградами, став полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Также господин Пиотровский награжден орденом Александра Невского и орденом Дружбы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июле гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили медалью Росгвардии.

Татьяна Титаева