Премьер-министр переназначил Пиотровского на пост гендиректора Эрмитажа
Глава кабинета министров Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа. Он продолжит руководить музеем в Петербурге в течение следующих пяти лет.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Миахил Пиотровский
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Господин Мишустин подписал соответствующее распоряжение 10 сентября. Михаил Пиотровский занимает кресло гендиректора Эрмитажа с 1992 года. За свою работу он был отмечен госнаградами, став полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Также господин Пиотровский награжден орденом Александра Невского и орденом Дружбы.
