Тысячи людей прошли по Невскому проспекту в общегородском крестном ходе

В День перенесения мощений святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту прошел крестный ход. Колонна от Казанского собора проследовала до площади Александра Невского примерно за час, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Крестный ход начался в 11:00, сотни церковнослужителей прошли вслед за Казанской иконой Божией Матери. После к ним подключились казаки, Вооруженные силы РФ, полиция, члены националистических организаций с флагами и иконами и просто желающие пройти вместе с процессией до лавры.

Крестный ход вдоль Невского охраняет «Народная дружина». Проспект заполнился возгласами «Христос Воскрес!», «Мы русские — с нами бог», «Слава Богу, мы казаки». Среди участников мероприятия — спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина, ректор СПбГУ Николай Кропачев и депутат Госдумы Михаил Романов.

Движение транспорта по всему Невскому проспекту на вермя проведения крестного хода было перекрыто.

Полина Пучкова